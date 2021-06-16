مواعيد مباريات الأربعاء 16 يونيو 2021.. الدوري المصري وبدء الجولة الثانية في اليورو

يورو ودوري مصري.. جرعة كروية مستمرة.

وإليكم أبرز مواعيد مباريات والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021.

يورو 2020

تبدأ مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بمواجهة فنلندا وروسيا في تمام الثالثة عصرا وتذاع على قناتي بي إن سبورتس 1 و2 ماكس.

وفي السادسة مساءً يلتقي منتخبي تركيا وويلز وتذاع على نفس القناتين.

وتختتم المواجهات بلقاء يجمع إيطاليا وسويسرا في التاسعة مساءً وتذاع على نفس القناتين.

الدوري المصري

تتواصل مواجهات الجولة 26 من الدوري بمواجهتين اليوم.

الأولى في السابعة مساءً وتجمع البنك الأهلي وإنبي وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي التاسعة مساءً تذاع مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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