مواعيد مباريات الأربعاء 16 يونيو 2021.. الدوري المصري وبدء الجولة الثانية في اليورو

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 10:47

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو إيطاليا بالفوز على تركيا - يورو 2020

يورو ودوري مصري.. جرعة كروية مستمرة.

وإليكم أبرز مواعيد مباريات والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021.

يورو 2020

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تبدأ مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بمواجهة فنلندا وروسيا في تمام الثالثة عصرا وتذاع على قناتي بي إن سبورتس 1 و2 ماكس.

وفي السادسة مساءً يلتقي منتخبي تركيا وويلز وتذاع على نفس القناتين.

وتختتم المواجهات بلقاء يجمع إيطاليا وسويسرا في التاسعة مساءً وتذاع على نفس القناتين.

الدوري المصري

تتواصل مواجهات الجولة 26 من الدوري بمواجهتين اليوم.

الأولى في السابعة مساءً وتجمع البنك الأهلي وإنبي وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي التاسعة مساءً تذاع مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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يورو 2020 مواعيد مباريات الأربعاء 16 يونيو 2021 الدوري المصري
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