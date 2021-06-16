كارتيرون: وجود 3 حراس مميزين في الزمالك يجعلني أنام في هدوء.. وعليهم تقبل المنافسة

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 00:51

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك - نادي مصر

شدد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على أن امتلاك فريقه لـ3 من حراس المرمى الكبار يمنحه المزيد من الراحة.

وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك: "لدينا 3 حراس مرمى مميزين وهم محمد أبو جبل ومحمد عواد وجنش، وهذا يجعلني أنام في هدوء وراحة بال".

وأضاف "ولكن الأزمة لديهم وعليهم أن يقبلوا بالمنافسة والتحدي".

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وأكمل "يجب أن يكون لدى كل منهم تحدي بينه وبين نفسه حتى يكون حارس الزمالك الأول".

وأشار "بالتأكيد أريد عودة محمد صبحي للزمالك في الموسم المقبل".

وانتقل للحديث عن عمله في الزمالك قائلا: "ما كان يزعجني في الفترة الماضية هو نشر أشياء تحدث في غرفة الملابس عبر الإعلام وهذا يجعلنا نعيش لحظات صعبة".

وأكد "أنا وأسامة نبيه نحب نادي الزمالك وهناك حالة من التفاهم بيننا".

وعن رغبته في عدم ضم مديرا للكرة في جهازه الفني قال: "حينما كنت لاعبا كان هناك مدير فني فقط ولا يوجد سوى شخصا واحدا يعطي التعليمات، وعندما أصبحت مدرب تعلمت من كل المدربين الذي عملت معهم ولذلك أفضل أن يكون مصدر الحديث هو شخص واحد ولذلك أرفض وجود مديرا للكرة في جهازي الفني".

وأتم تصريحاته بالحديث عن أيمن حفني قائلا: "حفني لاعب مميز ولكنه تعرض للإصابة في الفترة الماضية وأتمنى أن يعود للفريق ولكني لا أستطيع أن أعد الجماهير بأي شيء تجاه مشاركته في المباريات".

الزمالك كارتيرون
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