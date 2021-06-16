تصفيات آسيا – تأهل 6 منتخبات عربية لكأس آسيا المرحلة النهائية وكأس العالم

تأهل 6 منتخبات عربية لكأس آسيا 2023 وللمرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي سيقام بقطر.

الستة منتخبات العربية المتأهلة للمرحلة النهائية هم قطر، وعمان، وسوريا، والعراق، والسعودية، والإمارات، ولبنان.

وتأهل منتخب سوريا على رأس المجموعة الأولى رغم هزيمته بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام الصين.

بينما تأهل منتخب العراق في المركز الثاني من المجموعة الثالثة خلف إيران، بعد فوز إيران على العراق بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة.

ومن المجموعة الرابعة تأهل منتخب السعودية كمركز أول بعد الفوز على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وفي المجموعة الخامسة تأهل منتخب قطر لكأس آسيا والذي سيلعب في كأس العالم كمستضيف للبطولة، كما تأهل منتخب عمان من نفس المجموعة في المركز الثاني، وتقابل المنتخبان في الجولة الأخيرة وفازت قطر على عمان بهدف مقابل لا شيء.

وتأهل منتخب الإمارات كمتصدر للمجموعة السابعة بعد الفوز على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما تأهل منتخب لبنان من المجموعة الثامنة في المركز الثاني بعد هزيمته أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف واحد.

وبالإضافة إلى المنتخبات العربية تأهل 6 منتخبات أخرى إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وهم اليابان، وأستراليا، والصين، وإيران، وفيتنام، وكوريا الجنوبية.

وسيتم تقسيم الـ 12 منتخبا إلى مجموعتين، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة.

بينما يلتقي صاحبي المركز الثالث من كل مجموعة في مباراة فاصلة تقام في شهر مايو أو يونيو 2022.

وسيلعب الفائز من المباراة الفاصلة إلى ملحق عالمي مع منتخب متأهل من أمريكا الجنوبية، أو أوقيانوسيا، أو أمريكا الشمالية، يتأهل الفائز في الملحق إلى كأس العالم.

وسيقام كأس آسيا المقبل في شهر يونيو 2023 في الصين.

بينما سيقام كأس العالم 2022 في شهر نوفمبر لأول مرة بسبب حرارة الجو في قطر في فصل الصيف.