كارتيرون: إمام عاشور هو خليفة فرجاني لأنه الأفضل في مصر.. وأوناجم أول العائدين للزمالك

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك صعوبة في التعاقد مع لاعب يعوض فرجاني ساسي في الفريق الأبيض.

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك: "لا يمكننا التعاقد مع لاعب يعوض فرجاني ساسي، ولكن إذا سألتني من هو خليفة ساسي فالإجابة هي إمام عاشور، إنه اللاعب الأفضل في مصر في مركزه ولديه موهبة خاصة وفي الموسم المقبل سيقدم ما لا يتوقعه أحد".

وأضاف "موهبة إمام عاشور انفجرت بنسبة 100% ويستطيع أن يقدم كل ما هو مطلوب منه ولديه بنية جسدية ممتازة ونحن في الجهاز الفني منبهرين بما يقدمه على المستوى الفني والبدني وهو يعمل بشكل شاق جدا وكلنا واثقون في قدراته".

وأكمل "حددنا قائمة مكونة من 6 لاعبين مصريين وأجانب من أجل اختيار صفقات الموسم الجديد من بينهم حتى يكون الفريق بأفضل شكل في الموسم المقبل".

وتابع "جماهير الزمالك تستطيع أن تنام بكل هدوء واطمئنان على الفريق والصفقات في الموسم المقبل".

وشرح "بعض اللاعبين يتألقون في فرق أخرى في الدوري وعندما ينضم للزمالك لا يقدم المستوى المطلوب منه، وهذا بسبب قيمة قميص الزمالك ويجب أن يكون اللاعب المنضم للفريق على مستوى مميز من الناحية الفنية والبدنية والذهنية والشخصية وليس من السهل أن تجد لاعبا يصلح لارتداء قميص الزمالك".

وأشار "نتابع كل المعارين من الزمالك، مصطفى فتحي يقدم مستوى مميز مع سموحة وأيضا عمر السعيد مع الجونة وكريم بامبو مع البنك الأهلي".

وواصل "مصطفى فتحي عاد إلى مساره الصحيح لاستعادة مستواه وبالفعل استعاد أكثر من 80% من مستواه وبالفعل هو من ضمن المطلوب عودتهم للزمالك في الموسم المقبل".

وأكد "محمد أوناجم يقدم مستوى مميز مع الوداد وأعتقد أنه سيكون أول العائدين للفريق في الموسم المقبل".

وأفصح "أحب امتلاك اللاعبين المميزين في الهجوم، هو أمر صعب أن تمتلك كوكبة من النجوم في خط الهجوم ولكني أحب هذه الصعوبة".

وعن رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندري قال: "عودة رزاق سيسيه للزمالك خيار مطروح ولكن السؤال هنا ما هو مدى إصابته وكم من الوقت سيحتاج للعودة".

وأردف "لأن اللاعب الذي سيغيب لمدة 4 أشهر سيحتاج لفترة من أجل استعادة مستواه، لكنه لاعب مميز وقادر على صناعة اللعب وتسجيل الأهداف".

وشدد "يجب أن يكون لدينا 4 لاعبين مميزين في كل مركز حتى نستطيع المنافسة بقوة في الموسم المقبل".

وأوضح "لم نتخذ القرار بشأن مستقبل سيف الجزيري لكنه لاعب جيد ولديه شخصية مميزة ونحن نفكر في كل الاحتمال وندرسها جيدا سواء بالاحتفاظ به أو رحيله، ولكن الموسم لا يزال طويلا واللاعب سيكمله معنا".

وأتم تصريحاته "لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين الشباب قادرون على التألق مع الزمالك وقادرون على ارتداء قميص الفريق الأبيض الذي لا يستطيع بعض اللاعبين حمله".