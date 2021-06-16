وكيل مجلي: نسعى لانتقاله إلى الزمالك وهناك اهتمام من القلعة البيضاء

كشف أحمد جبالي وكيل محمد مجلي لاعب وسط المقاولون عن سعيه لانتقال اللاعب إلى الزمالك.

محمد مجلي النادي : المقاولون العرب المقاولون العرب

وارتبط اسم محمد مجلي بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة بعد رحيل فرجاني ساسي عن الفريق الأبيض.

وقال جبالي عن موقف مجلي: "نحاول انتقال اللاعب إلى الزمالك، وهناك اهتمام من النادي لضمه"

وكشف عبر أون تايم سبورتس "لم تحدث جلسات بين مجلي والزمالك حتى الآن".

وأضاف "لكن هناك اهتمام بضمه وطموحي هو نقله إليهم بالطبع مثلما نقلته من بني سويف إلى المقاولون".

وتابع "هدفي وهدف اللاعب هو إتمام الصفقة، المقاولون لا يقف في طريق أحد".

واختتم تصريحاته "لا أعتقد أن المقاولون سيمانع اللاعب خاصة أن النادي يبحث عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة".

وخاض مجلي 22 مباراة مع المقاولون العرب هذا الموسم في مختلف المسابقات.