كارتيرون: رحيل فرجاني عن الزمالك بسبب مواعيد الدوري المصري المختلفة عن باقي العالم

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 23:58

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ومنتخب تونس رحل عن الفريق بسبب مواعيد الدوري المصري.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك: "أنا متأكد 100% أن رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك بسبب نهاية تعاقده وأنا متأكد أنه وقع منذ فترة لأحد الأندية".

وواصل "لو أن الموسم في مصر كان سينتهي في التوقيت الطبيعي ربما لكان استمر فرجاني في الزمالك".

أخبار متعلقة
كارتيرون: رحلت عن الزمالك خوفا من الفشل بسبب الظروف الصعبة.. وهذه أسباب عودتي كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم أحمد سامي: حضرنا لـ بيراميدز جيدا مع غياب دفاعنا.. ومصطفى فتحي يستحق الانضمام للمنتخب

وأكمل "لكنه لاعب حر من المستحيل أن ينتظر حتى سبتمبر المقبل لينهي الموسم مع الزمالك لأنه وقتها لن يجد ناد ليوقع له، وهو وقع الآن حتى يبدأ فترة الإعداد مع فريقه الجديد وهذا أمر طبيعي".

وأتم تصريحاته "سمعت من الإعلام أن فرجاني تعرض للإصابة مع منتخب تونس، أعتقد أنه لن يعود، وبالتأكيد هو لاعب استثنائي".

الزمالك كارتيرون فرجاني ساسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل مجلي: نسعى لانتقاله إلى الزمالك وهناك اهتمام من القلعة البيضاء دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: رحيل فرجاني عن الزمالك بسبب مواعيد الدوري المصري المختلفة عن باقي العالم 26 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 31 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: رحلت عن الزمالك خوفا من الفشل بسبب الظروف الصعبة.. وهذه أسباب عودتي 34 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سامي: حضرنا لـ بيراميدز جيدا مع غياب دفاعنا.. ومصطفى فتحي يستحق الانضمام للمنتخب 42 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة ثنائي الأهلي ولاعب الزمالك.. تونس تخطف الفوز أمام مالي وديا 58 دقيقة | إفريقيا
الحملة الفرنسية ساعة | يورو 2020
سيراليون أخر المتأهلين لكأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بنين ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك