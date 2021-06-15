كارتيرون: رحيل فرجاني عن الزمالك بسبب مواعيد الدوري المصري المختلفة عن باقي العالم

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ومنتخب تونس رحل عن الفريق بسبب مواعيد الدوري المصري.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك: "أنا متأكد 100% أن رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك بسبب نهاية تعاقده وأنا متأكد أنه وقع منذ فترة لأحد الأندية".

وواصل "لو أن الموسم في مصر كان سينتهي في التوقيت الطبيعي ربما لكان استمر فرجاني في الزمالك".

وأكمل "لكنه لاعب حر من المستحيل أن ينتظر حتى سبتمبر المقبل لينهي الموسم مع الزمالك لأنه وقتها لن يجد ناد ليوقع له، وهو وقع الآن حتى يبدأ فترة الإعداد مع فريقه الجديد وهذا أمر طبيعي".

وأتم تصريحاته "سمعت من الإعلام أن فرجاني تعرض للإصابة مع منتخب تونس، أعتقد أنه لن يعود، وبالتأكيد هو لاعب استثنائي".