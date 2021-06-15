وكأن فرنسا قطعت وعدا على الثأر من ألمانيا بسبب الهزيمة في ربع نهائي كأس العالم 2014 وينفذوه كلما التقيا.

وفاز منتخب فرنسا على منافسه ألمانيا بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في ملعب أليانز آرينا في ختام الجولة الأولى من يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

سجل هدف المباراة الوحيد ماتس هوملز في الدقيقة 20 بالخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة تصدر منتخب البرتغال المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف فقط عن فرنسا.

فيما يأتي منتخب ألمانيا ثالثا بدون أي نقطة يليه المجر بفارق الأهداف.

الحملة الفرنسية

منذ مونديال 2014 كلما التقى المنتخبان لم تحقق ألمانيا الفوز ولا حتى في اللقاء الودي بينهما في عام 2015.

فقد التقى المنتخبان ست مرات فازت فرنسا أربع مرات وتعادلا مرتين.

وكان من بين تلك المباريات ربع نهائي يورو 2016.

واعتمد يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا على سيرجي جنابري في الهجوم وخلفه كل من كاي هافيرتز وتوني كروس وتوماس مولر.

فيما دفع ديديه ديشامب مدرب فرنسا بكريم بنزيمة منذ البداية بجوار أنطوان جريزمان وكيليان مبابي وبول بوجبا ونجولو كانتي.

بنزيمة، مبابي وجريزمان يهاجمون ألمانيا وبوجبا وكانتي في وسط الملعب 🌟🇫🇷#يورو2020 pic.twitter.com/rPOsjmvEhS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 15, 2021

هدف عكسي

بدأت المباراة بحماس كبير من قبل الفريقين لكن دون سيطرة حقيقية لمنتخب على الكرة أكثر من الآخر.

وانحصر اللعب في وسط الملعب في ظل صعوبة اختراق المناطق الدفاعية لكليهما.

وأرسل بنجامين بافارد عرضية زاحفة شتتها ماتس هوملز سريعا.

ومن ركلة ركنية مُرسلة من الناحية اليمنى حول بول بوجبا برأسية قوية مرت أعلى مرمى مانويل نوير بقليل.

وأطلق كيليان مبابي تسديدة قوية لكن نوير تألق وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وفي الدقيقة 20 أرسل بوجبا بينية طولية رائعة إلى لوكاس هيرنانديز الذي مرر عرضية وحولها هوملز بالخطأ في مرماه ليعلن عن التقدم لفرنسا.

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ماتس هوملز ينقض على عرضيه هيرنانديز لتشتيتها إلا أن كرته سكنت الشباك الصديقة معلنة تقدم المنتخب الفرنسي#يورو2020 #فرنسا_المانيا pic.twitter.com/BkUmMVkIjH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021

ومرر سيرجي جنابري الكرة إلى إلكاي جوندوجان لكن تسديدة اللاعب الألماني خارج الملعب.

وأرسل بوجبا بينية طولية جميلة فشل بنزيمة في التعامل معها جيدا لتضيع فرصة هدف محقق على فرنسا لو كان سدد كريم الكرة مباشرة.

ضغط ألماني بلا هدف

في الشوط الثاني سيطر منتخب ألمانيا على الكرة وبادر بالهجوم بحثا عن التعادل فيما اعتمد منتخب فرنسا على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة.

وكاد أدريان رابيو يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 52 لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر.

وأرسل جوشوا كيميتش عرضية شتتها بافارد قبل أن تصل إلى جوسينز.

وفي الدقيقة 67 سجل مبابي هدفا رائعا بتسديدة زاحفة بباطن قدمه الأيمن لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على اللاعب الفرنسي.

مبابي تلاعب بدفاعات المنتخب الألماني 🇩🇪، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل ❌#فرنسا_ألمانيا | #يورو2020 pic.twitter.com/vbH6qr4GfY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021

وأجرى منتخب ألمانيا تبديلين بمشاركة تيمو فيرنر وليروي ساني بدلا من جنابري وهافيرتز.

وفي الدقيقة 85 سجل بنزيمة هدفا ثانيا للديوك بعد تمريرة من مبابي لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل على مبابي قبل تمريره الكرة.

وأجرى منتخب ألمانيا تبديلين بعد ذلك بدقيقة بمشاركة إيمري كان بدلا من ماتياس جنتر, ومشاركة كيفن هولاند بدلا من جوسينز.

ورد منتخب فرنسا بتبديل بمشاركة كورينتن توليسو بدلا من بنزيمة.

واحتسب الحكم ست دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع شارك عثمان ديمبيلي بدلا من رابيو.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار فرنسا بهدف دون رد.