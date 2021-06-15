فرج عامر لـ في الجول: نحن أقل تكلفة مادية لكن الأعلى فنيا.. وموقف عبد القادر من الأهلي

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 22:33

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - سموحة - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

أعرب فرج عامر رئيس نادي سموحة عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على بيراميدز.

وتغلب سموحة على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

وقال فرج عامر لـ FilGoal.com: "نحن أقل فريق تكلفة من الناحية المادية ولكننا الأعلى فنيا بين فرق الدوري".

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وأضاف "لو هناك عدالة تحكيمية لأصبح سموحة في مكان أفضل".

وشدد فرج عامر "الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي يبذل كل ما لديه من جهد وهو مدير فني على مستوى عال وعقده ممتد حتى نهاية الموسم المقبل".

وكشف "البعض يتحدث بسخرية على كلامي حينما أصف لاعبين بأن مستواهم مميز وفي النهاية تكون نظريتي صحيحة".

وأوضح "اعدنا اكتشاف موهبة أحمد فتوح وناصر ماهر وأحمد عبد القادر وصلاح محسن وغيرهم من اللاعبين المميزين الذين ينتقلون إلى أندية القمة".

وبالحديث عن تشبيهه لمحمد كناريا لاعب سموحة بفرجاني ساسي أوضح "تصريحي ليس لبيعه ولكن لمنحه حقه فهو لاعب مميز ويمتلك إمكانية رائعة".

أما عن ناصر ماهر وأحمد عبد القادر فقال: "ناصر ماهر من أبناء سموحة والنادي مفتوح له في أي وقت".

واختتم تصريحاته "تعاقدنا مع أحمد عبد القادر حتى نهاية الموسم المقبل ولكن هناك بند يمنح الأهلي أحقية قطع الإعارة لكن النادي الأحمر يمتلك ترسانة من اللاعبين".

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