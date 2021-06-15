موراتا مستمر مع يوفنتوس حتى صيف 2022

أعلن نادي يوفنتوس تمديد إعارة ألفارو موراتا مهاجم الفريق لموسم إضافي.

ألفارو موراتا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكان موراتا قد قضى الموسم المنقضي في فترة إعارة مع يوفنتوس من فريق أتلتيكو مدريد.

وأعلن يوفنتوس في بيان رسمي عن الاتفاق مع أتلتيكو مدريد على تمديد إعارة موراتا مع الفريق لموسم إضافي حتى نهاية يونيو 2022.

ووفقا للتقارير فإن يوفنتوس سيدفع 10 ملايين يورو لأتلتيكو مدريد من أجل تمديد الإعارة وهو نفس المبلغ الذي دفعه النادي من أجل الحصول على خدماته للموسم الماضي.

ويتواجد بند في عقد موراتا يسمح ليوفنتوس بشرائه نهائيا بعد نهاية الموسم المقبل مقابل 30 مليون يورو.

وشارك موراتا مع يوفنتوس في الموسم المنقضي في 43 مباراة في جميع البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وصناعة 11 أخرين.

ويشارك موراتا حاليا مع منتخب إسبانيا في يورو 2020، وشارك في تعادل الفريق أمس أمام منتخب السويد بدون أهداف في أولى مبارياتهما في دور المجموعات.

ويقع المنتخب الإٍسباني في المجموعة الخامسة بجانب كل من السويد، وبولندا، وسلوفاكيا.

ويلتقي منتخب إسبانيا في المباراة المقبلة مع بولندا يوم السبت 19 يونيو على ملعب أوليمبيك دي إشبيلية بإسبانيا.