مشجع يقتحم ملعب مباراة ألمانيا وفرنسا من السماء

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 21:46

كتب : عبد الرحمن فوزي

مشجع يقتحم ملعب مباراة ألمانيا وفرنسا

اقتحم شخص مجهول مباراة ألمانيا وفرنسا الجارية حاليا على ملعب أليانز أرينا.

ويلعب منتخب فرنسا ضد ألمانيا حاليا في افتتاح مباريات المنتخبين في يورو 2020.

ومع بداية المباراة تفاجأ الجميع بشخص مجهول يهبط إلى ملعب المباراة من السماء مستخدما مظلة.

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لكن يبدو أن اقتحام الملعب كان ليصل رسالة وليس من أجل اللهو أو محاولة لاكتساب الشهرة فقط.

وكان مكتوب على المظلة عبارة "قللوا استخدام البترول وانشروا المساحات الخضراء" وهي عبارة تدعو لتقليل استخدام البترول.

ويقع المنتخبان في المجموعة السادسة بجانب كل من البرتغال والمجر.

وفاز منتخب البرتغال على المجر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في افتتاح مباريات المجموعة والتي انتهت منذ قليل.

فرنسا ألمانيا يورو 2020
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