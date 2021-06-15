طلائع الجيش يعود للانتصارات ويعمق جراح الإنتاج الحربي

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 21:10

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

تغلب طلائع الجيش على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد الأهلي We السلام.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس ليبتعد كثيرا عن منافسة الهبوط ويقترب من المربع الذهبي.

أما الإنتاج الحربي فيواصل نزيف النقاط ويتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

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ونجح طلائع الجيش في تأمين فوزه مبكرا بتسجيل هدفين متتاليين مع بداية المباراة.

افتتح محمد بازوكا التسجيل في الدقيقة العاشرة بالخطأ في مرماه ليمنح الأفضلية لطلائع الجيش.

وبعد أقل من ثلاث دقائق نجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني حاول الإنتاج الحربي تغير النتيجة مع تراجع طلائع الجيش للدفاع.

ونجح محمد طارق أبو العز من تقليص الفارق في الدقيقة 63 وسط صحوة من فريق الإنتاج.

وفشل الإنتاج الحربي في استغلال الدقائق المتبقية للتعادل لينتهي اللقاء بفوز طلائع الجيش.

الدوري المصري طلائع الجيش الإنتاج الحربي
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