سموحة يعزف ثلاثية في شباك بيراميدز ويستعيد نغمة الانتصارات

استعاد سموحة نغمة الانتصارات بعد التعادل في أخر مباراتين في الدوري بثلاثة أهداف رائعة في شباك بيراميدز ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري.

ورفع سموحة رصيده إلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 26 مباراة، بينما بيراميدز يهبط للمركز السابع بـ 34 نقطة ولكن من 22 مباراة فقط.

وافتتح أحمد عبد القادر التسجيل قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني، بينما نجح عبد القادر من تسجيل هدف جديد في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

وعانى بيراميدز منذ بداية المباراة بعد هدف سموحة المبكر وخسر للمباراة الثانية على التوالي بعد تفوق سيراميكا كليوباترا 4-2 في المباراة الأخيرة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بهدف مبكر للضيوف بعد أن استغل أحمد عبد القادر لاعب سموحة خطأ فادح من علي جبر مدافع بيراميدز.

وسجل عبد القادر هدف سموحة الأول في الدقيقة الثالثة بعد استغلال تمريرة جبر الضعيفة وراوغ شريف إكرامي ثم سدد الكرة في الشباك.

حاول لاعبو بيراميدز العودة سريعا لكن تألق الهاني سليمان في الدقيقة الثامنة لتسديدة محمود وادي بعد تمريرة ساحرة من رمضان صبحي.

وفي الدقيقة 22 كاد سموحة أن يسجل الثاني بتسديدة قوية من مصطفى فتحي لكن تألق شريف إكرامي وتصدى للكرة.

وبعد دقيقتين فقط خطأ دفاعي جديد من بيراميدز بعد تمريرة ضعيفة من عبد الله بكري لكن لم ينجح مصطفى فتحي في استغلالها وسددها بعيدة عن المرمى.

وواصل بيراميدز معاناته دفاعيا وفي الدقيقة 27 انفرد ديريك نسيبامبي بعد تمريرة رائعة من مصطفى فتحي في هجمة مرتدة لكن تألق شريف إكرامي وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 29 كاد إسلام عيسى أن يعادل النتيجة بعد سلسلة من فرص سموحة الضائعة، وراوغ دفاع سموحة وسدد الكرة لكن حولها الهاني سليمان إلى ركلة ركنية.

ونجح مصطفى فتحي في تسجل هدفه الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 45 من هجمة مرتدة وضعها "لوب" أعلى شريف إكرامي.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط دفع رودلفو أروابارينا بعبد الله السعيد من أجل تنشيط الجانب الهجومي.

وفي الدقيقة 47 كاد بيراميدز أن يقلص الفارق من كرة عرضية من عبد الله السعيد من ركلة ركنية إلى دونجا الذي سددها رائعة لكن أنقذها الهاني سليمان ببراعة.

وقتل أحمد عبد القادر أحلام بيراميدز في العودة للمباراة بهدف ثالث في الدقيقة 52 بعد تسديدة رائعة من الجانب الأيسر لسموحة لتسكن شباك بيراميدز على يسار شريف إكرامي.

وفي الدقيقة 61 دفع أروابارينا بمحمد فاروق وأسامة جلال بدلا من رمضان صبحي وعلي جبر.

وزادت الأمور سوء بالنسبة لبيراميدز بعد تعرض عبد الله بكري لطرد مباشر في الدقيقة 79.

ومنع عبد الله بكري، نسيبامبي مهاجم سموحة من الانفراد بشريف إكرامي ليتم طرده بشكل مباشر.

وسدد مصطفى فتحي الركلة الحرة في الدقيقة 80 لكن ارتطمت بالقائم الأيمن لشريف إكرامي.

وهدأ اللقاء بعد طرد عبد الله بكري وسط محاولات ضعيفة لبيراميدز لتقليص الفارق.