انتهت يورو 2020 – ألمانيا (0) - (1) فرنسا.. انتصار الديوك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي ألمانيا وفرنسا التي تقام في ختام الجولة الأولى من يورو 2020 في ملعب أليانز آرينا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار فرنسا بهدف دون رد.

ق90+4: تبديل لفرنسا بمشاركة عثمان ديمبيلي بدلا من رابيو.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق89: تبديل أول لفرنسا بخروج بنزيمة ومشاركة توليسو.

ق87: تبديلان لألمانيا بمشاركة إيمري كان بدلا من ماتياس جنتر, ومشاركة كيفن هولاند بدلا من جوسينز.

ق86: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل على مبابي.

ق85: جووووووول بنزيمة يسجل الهدف الثاني لمنتخب فرنسا.

ق77: مبابي يطالب باحتساب ركلة جزاء بداعي عرقلة هوملز له لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

ق72: تبديلان لألمانيا بمشاركة تيمو فيرنر بدلا من جنابري، وليروي ساني بدلا من هافيرتز.

ق61: جووووووول؟ لا.. هدف ملغي لفرنسا سجله مبابي بداعي التسلل على اللاعب الفرنسي.

ق60: ضغط متواصل من ألمانيا بحثا عن هدف التعادل.

ق54: جنابري كاااد يدرك التعادل بتسديدة رائعة على الطائر بعد عرضية متقنة من جوسينز لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

ق52: يا ربااااه القائم يحرم رابيو من هدف ثان لفرنسا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف دون رد.

ق41: بينية طولية رائعة من بوجبا لكن بنزيمة تسلم الكرة بشكل غير جيد لتضيع فرصة خطيرة على فرنسا.

ق38: تمريرة من جنابري لكن تسديدة جوندوجان مرت إلى خارج الملعب.

ق30: مازال منتخب فرنسا متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق20: جوووووووول أول لفرنسا بعرضية رائعة من بوجبا إلى لوكاس هيرنانديز لكن هوملز أخطأ وسددها في مرماه بالخطأ.

ق17: يا رباااه تسديدة قوية من مبابي لكن نوير يتألق وتصدى له وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق16: رأسية قوية من بوجبا لكنها مرت أعلى مرمى ألمانيا بقليل.

ق15: عرضية من بافارد شتتها هوملز.

ق10: انحصار اللعب في وسط الملعب وحماس كبير في المباراة بين المنتخبين لتسجيل الهدف الأول.

انطلاق المباراة.