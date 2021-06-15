بدر المطوع يعادل رقم أحمد حسن في صدارة عميد لاعبي العالم

عادل قائد منتخب الكويت بدر المطوع، أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق في عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده ليتساوى معه في قائمة عميد لاعبي العالم.

بدر المطوع النادي : القادسية الكويت

وأعلن منتخب الكويت عن التشكيل الأساسي لمواجهة التايوان المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وينافس أحمد حسن الذي لعب آخر مباراة دولية له في عام 2012، كل العماني أحمد مبارك صاحب الـ 180 مباراة دولية وقائد منتخب إسبانيا سيرخيو راموس الذي يملك نفس عدد المباريات ولكنه يغيب عن يورو 2020.

المطوع هو المهاجم التاريخي للكرة الكويتية حيث سجل 56 هدفا في 183 مباراة دولية بحسب المصادر الإحصائية.

وبمشاركة المطوع أمام تايوان يرفع رصيده إلى 184 مباراة دولية مع منتخب بلاده ليتساوى مع أحمد حسن عميد لاعبي العالم.

ويفصل المطوع بذلك مباراة واحدة فقط ليتصدر قائمة عميد لاعبي العالم متفوقا على أحمد حسن عقب مباراة اليوم.

وحافظ أحمد حسن على صدارته لقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية لمدة 9 أعوام و23 يوما.