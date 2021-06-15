تشكيل يورو 2020 - ألمانيا وفرنسا بالقوة الضاربة في كل الخطوط

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 20:09

كتب : FilGoal

توني كروس - بوجبا - فرنسا - ألمانيا

دفع ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا بالقوة الضاربة للديوك في مواجهة ألمانيا.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

فرنسا
ألمانيا

ويلعب منتخب فرنسا ضد ألمانيا في الجولة الأولى للمجموعة السادسة لبطولة يورو 2020، في المباراة التي تقام بملعب أليانز أرينا.

وجاء تشكيل فرنسا كالآتي:

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المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: بنجامين بافارد – رفاييل فاران - بريسنيل كيمبيمبي – لوكاس هيرنانديز.

الوسط: بول بوجبا – نجولو كانتي – أدريان رابيو.

الهجوم: أنطوني جريزمان – كريم بنزيمة – كيليان مبابي.

على الجانب الآخر جاء التشكيل الذي اختاره يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا كالآتي:

المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: جوشوا كيميتش – ماتس هوميلس – أنطونيو روديجير – ماتياس جينتر.

الوسط: توني كروس – إليكاي جوندوجان – جوسنيس.

الهجوم: كاي هافرتز – توماس مولر – سيرجي جنابري.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بعدما فاز على المجر بثلاثية دون رد.

فرنسا ألمانيا كيليان مبابي يورو 2020
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