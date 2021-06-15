تشكيل يورو 2020 - ألمانيا وفرنسا بالقوة الضاربة في كل الخطوط
الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 20:09
كتب : FilGoal
دفع ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا بالقوة الضاربة للديوك في مواجهة ألمانيا.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
ويلعب منتخب فرنسا ضد ألمانيا في الجولة الأولى للمجموعة السادسة لبطولة يورو 2020، في المباراة التي تقام بملعب أليانز أرينا.
وجاء تشكيل فرنسا كالآتي:
المرمى: هوجو لوريس.
الدفاع: بنجامين بافارد – رفاييل فاران - بريسنيل كيمبيمبي – لوكاس هيرنانديز.
الوسط: بول بوجبا – نجولو كانتي – أدريان رابيو.
الهجوم: أنطوني جريزمان – كريم بنزيمة – كيليان مبابي.
على الجانب الآخر جاء التشكيل الذي اختاره يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا كالآتي:
المرمى: مانويل نوير.
الدفاع: جوشوا كيميتش – ماتس هوميلس – أنطونيو روديجير – ماتياس جينتر.
الوسط: توني كروس – إليكاي جوندوجان – جوسنيس.
الهجوم: كاي هافرتز – توماس مولر – سيرجي جنابري.
ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بعدما فاز على المجر بثلاثية دون رد.