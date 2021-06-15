تقرير إيطالي: ويفا تواصل مع يوفنتوس للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

تواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع نادي يوفنتوس الإيطالي وأخبره بالمشاركة بشكل طبيعي في بطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى إمكانية استبعاد يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة من دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بسبب عدم انسحابهم من بطولة السوبر ليج.

وكشف وكالة الأنباء الإيطالية ANSA عن إرسال (ويفا) خطابا رسميا ليوفنتوس لإخبارهم بأن الفريق سيكون جزءا من دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي على الرغم من عدم انسحابهم من دوري السوبر الأوروبي.

كما أكدت أن الخطاب الذي أرسل ليوفنتوس سيكون كعلامة على مشاركة ريال مدريد وبرشلونة أيضا بشكل طبيعي.

وكانت 12 من الأندية الكبرى في أوروبا أعلنت عن تأسيس بطولة موازية لدوري أبطال أوروبا تسمى بدوري السوبر الأوروبي، وتقام بنظام مختلف ويشارك بها الأندية الكبرى فقط في أوروبا بشكل سنوي.

لكن البطولة لاقت معارضة كبيرة من قبل جماهير كرة القدم والاتحاد الأوروبي والدولي لكرة القدم، والذين هددوا تلك الأندية باستبعادهم واستبعاد لاعبيهم من المشاركة في أي فاعلية تحت رعاية أي من الاتحادين.

وقررت تسعة أندية الانسحاب بشكل نهائي من البطولة، ولم يتبقى سوى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، الذين أعلنوا عن تأجيل إقامة البطولة إلى حين التفكير في شروطها إقامتها مرة أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن وجود عقوبات على الثلاث فرق بسبب عدم انسحابهم من البطولة حتى الأن قد تصل للاستبعاد من دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولكن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي أعلنت تعليق الإجراءات ضد الثلاثي بشكل مؤقت.