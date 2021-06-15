تصعيد 12 ناشئا للمشاركة في مران الزمالك

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 19:11

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء ظهور 12 لاعبا من فرق قطاع الناشئين، حيث قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مشاركة اللاعبين في المران لمنحهم الخبرات.

ويشارك في التدريبات كل من: محمد قنديل حارس مرمى فريق 99 ومحمد حسام بيسو وسيف فاروق جعفر وأسامة فيصل وحسين فيصل وحاتم سكر ورضا محمد وحسام عبد المجيد وياسين سيد مرعي وحمدي علاء وحسام أشرف ويوسف أسامة نبيه.

وحرص كارتيرون على عقد جلسة سريعة مع المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق على هامش المران من أجل الاطمئنان على حالته الطبية.

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ويعاني أحداد من الإصابة في أنكل القدم، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

وركز الجهاز الفني خلال المران على أداء بعض التدريبات الفنية المختلفة.

وتنوع الأسلوب التدريبي للجهاز الفني للزمالك خلال المران بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وأداء تدريبات بالكرة، والتسديد بين الحواجز، وتخطي الكرة من شبكة لعبة الكرة الطائرة.

واستعان الجهاز الفني للفريق ببعض الأدوات التدريبية خلال المران لتنفيذ بعض التدريبات الفنية.

وركز البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى على تدريب حراس الفريق على الارتقاء للكرات العالية.

وأرسل أوليفيرا الكرات العالية على أن يحاول الحارس الوصول لها قبل الحراس الآخرين.

ويخوض رباعي حراسة مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد قنديل تدريبات الحراس تحت قيادة أوليفيرا.

وخاض أحمد فتوح الظهير الأيسر جزءا من التدريبات الجماعية واكتفى بالمشاركة في نصف التدريبات بسبب شعوره بآلام في القدم، حيث فضل الجهاز الطبي للزمالك منحه راحة.

وتألق محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق وسجل أكثر من هدف في التقسيمة.

وشارك شيكابالا في تدريبات الزمالك كاملة لليوم الثاني على التوالي بعد تعافيه أمس من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الضامة، ليصبح جاهزا من الناحية الفنية والطبية لمباريات الفريق المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الخميس المقبل في الجولة 26 من الدوري المصري.

الزمالك يتصدر الدوري المصري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة.

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