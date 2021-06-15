انضمام أحمد ياسر ريان لقائمة سيراميكا لمواجهة المصري

أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة المصري بالدوري.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع المصري في التاسعة مساء الأربعاء، على ملعب استاد اسكندرية، بالجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز.

وانضم أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا لقائمة فريقه للمباراة، بعد أيام قليلة من تعرضه للإصابة مع المنتخب الأولمبي خلال مباراة جنوب إفريقيا الودية.

ويتصدر أحمد ياسر ريان ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدفا بالتساوي مع أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: عامر عامر - حمزة معوض - علي الجبري.

خط الدفاع: أحمد محسن - فابريس نجاه - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر - رجب بكار.

خط الوسط: ضياء قنديل - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد مسعد - عاشور الأدهم - محمود نبيل.

خط الهجوم: ميدو جابر - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، ويأتي المصري في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.