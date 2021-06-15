انتهت في الدوري - بيراميدز (0)-(3) سموحة.. الإنتاج الحربي (1)-(2) طلائع الجيش

تستأنف مباريات الدوري المصري من جديد بإقامة مباراتين من الجولة السادسة والعشرين.

يستضيف بيراميدز فريق سموحة على ملعب الدفاع الجوي، بينما الإنتاج الحربي يواجه طلائع الجيش على ملعب الأهلي We السلام.

لمتابعة مباراة بيراميدز دقيقة بدقيقة من هنا.

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بيراميدز (0)-(3) سموحة

نهاية المباراة

ق80 مصطفى فتحي يسدد الركلة الحرة ولكن ترتطم بالقائم الأيمن لشريف إكرامي

ق79 طرد مباشر لعبد الله بكري بعد منع نسيبامبي من انفراد مؤكد

ق61 خروج رمضان صبحي ومشاركة محمد فاروق بدلا منه ومشاركة أسامة جلال بدلا من علي جبر

ق52 جوووول هدف رائع من أحمد عبد القادر

ق47 الهاني سليمان ينقذ تسديدة دونجا ويمنع الأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 جوووول مصطفى فتحي يضاعف النتيجة

ق29 إسلام عيسى يراوغ دفاع سموحة ويسدد لكن الهاني سليمان يحولها لركلة ركنية

ق27 تألق شريف إكرامي وإنقاذ تسديدة ديريك نسيبامبي بعد هجمة مرتدة وتمريرة رائعة من مصطفى فتحي

ق24 خطأ دفاعي جديد من بيراميدز بعد تمريرة ضعيفة من عبد الله بكري لكن لم ينجح مصطفى فتحي في استغلالها بتسديدة بعيدة عن المرمى

ق22 فرصة كبيرة لسموحة لكن شريف إكرامي يتألق ويتصدى لتسديدة مصطفى فتحي

ق8 الهاني سليمان يتألق بعد تسديدة محمود وادي بعد تمريرة سحرية من رمضان صبحي

ق3 جوووول أحمد عبد القادر يتقدم لسموحة بعد خطأ فادح من علي جبر

انطلاق المباراة

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الإنتاج الحربي (1)-(2) طلائع الجيش

نهاية المباراة

ق63 جووول الإنتاج يقلص الفارق بهدف محمد طارق أبو العز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق13 جوووول ناصر منسي يسجل الثاني للجيش

ق10 بازوكا يسجل بالخطأ في مرماه ويتقدم طلائع الجيش

انطلاق المباراة