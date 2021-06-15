اسكواش - مجموعات نارية ضمن منافسات السلسلة الختامية

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 17:43

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي وطارق مؤمن

أسفرت قرعة منافسات السلسلة الختامية لبطولة رجال وسيدات الاسكواش عن مجموعات نارية.

وينظم نادي وادي دجلة بطولة السلسلة الختامية لأفضل 8 لاعبين على مستوى الرجال والسيدات ضمن الموسم وتقام في مول العرب بمدينة 6 أكتوبر.

ويشارك ستة لاعبين مصريين في منافسات الرجال بالإضافة إلى 4 لاعبات في منافسات السيدات.

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وأسفرت المجموعات عن الآتي:

الرجال:

المجموعة الأولى: علي فرج - طارق مؤمن - محمد الشوربجي - مصطفى عسل

المجموعة الثانية: فارس الدسوقي - النيوزلاندي بول كول - مروان الشوربجي - الويلزي جويل ماكين.

السيدات:

المجموعة الأولى: نور الشربيني - نوران جوهر - الفرنسية كاميل سيرم - سلمى هاني

المجموعة الثانية: هانيا الحمامي - الأمريكية أماندا صبحي - الإنجليزية سارة جان بيري - النيوزلاندية جويل كينج.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

وكان مروان الشوربجي قد حصد لقب النسخة الماضية بينما حصدت هانيا الحمامي لقب السيدات.

اسكواش الشوربجي نور الشربيني
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