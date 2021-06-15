انتهت – المجر (0) - (3) البرتغال.. انتصار ثلاثي لحامل اللقب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي المجر والبرتغال التي تقام في ملعب بوشكاش آرينا في الجولة الأولى من يورو 2020 لحساب المجموعة السادسة.

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نهاية المباراة بانتصار البرتغال بثلاثية دون رد.

ق90+3: جووووووووووووول رونالدو يسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب البرتغال بعد مراوغة رائعة لحارس المجر.

ق88: جووووووووووووول ثااان للبرتغال عن طريق رونالدو ليصبح الهداف التاريخي لليورو بـ10 أهداف متجاوزا ميشيل بلاتيني صاحب الـ9 أهداف.

ق87: ركلة جزاء للبرتغال بعد عرقلة رافا سيلفا.

ق84: جووووووووول أول للبرتغال عن طريق رافائيل جيريرو بتسديدة ارتطمت بلاعب المجر وسكنت الشباك.

ق80: جووول للمجر؟ لا.. سزابولس سشون سجل لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ق76: استبسال دفاعي من قبل منتخب المجر.

ق68: تسديدة قوية من برونو فيرنانديز لكن جولاتشي تصدى له وحولها إلى ركلة ركنية.

ق57: تسديدة من رولاند سالاي لكن روي باتريشيو تصدى له.

ق48: رأسية من بيبي لكن حارس المجر كان في الموعد مجددا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوطة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق43 عرضية متقنة من برونو فيرنانديز حاول بيرناردو سيلفا تحويلها بالكعب لكنها مرت منه ولكن رونالدو سدد الكرة خارج الملعب.

ق40: جولاشي يتصدى لتسديدة من جوتا مجددا وتلك المرة من داخل منطقة الجزاء.

ق35: انحصار اللعب في وسط الملعب.

ق25: مازال التعادل السلبي مستمرا ولا وجود للفرص الخطيرة حتى الآن.

ق15: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن وسط استحواذ على الكرة من قبل البرتغال وتكتل دفاعي قوي من المجر.

ق5: الحكم أعاد احتساب مخالفة للبرتغال ولكنها مرت دون خطورة على المجر.

ق4: التهديد الأول من البرتغال بتسديدة يسارية من جوتا وغضب من رونالدة لعدم تمرير الكرة له في موقف انفراد ولكن جولاتشي تصدى للتسديدة.

انطلاق المباراة.