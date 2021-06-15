لدمج ذوي الهمم في الأنشطة الرياضية.. ختام بطولة زد للتنس على الكراسي المتحركة

اختتمت فعاليات النسخة الأولى من بطولة زد للتنس على الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي أقيمت على مجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد.

وشارك في النسخة الأولى 24 لاعبا من الجنسين تحت إشراف وتنظيم أكاديمية زد للتنس.

وكشفت أكاديمية زد للتنس عن تنظيم منافسة الكراسي المتحركة لإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية لذوي الهمم وتماشيا مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2023.

ويهدف ذلك إلى بناء مجتمع عادل بالمساواة ومساندة وحماية شرائح المجتمع وفئاته الأولى بالرعاية وبهدف تسليط الضوء على قدرات ذوي الهمم المتعددة ودمجهم في المجتمع بشكل صحيح.

وحضر مراسم تسليم الجوائز والكؤوس من إدارة نادي زد كل من كريم زاهر المدير الفني لأكاديمية زد للتنس وإيهاب لهيطة مدير قطاع الرياضة.

وحصد محمد صبحي كأس البطولة بينما توج الثنائي ماجدة بدروس وزياد عبد الله بالبطولة المختلطة.

وصرح كريم زاهر إن أكاديمية زد للتنس حرصت على تنظيم البطولة لدعم جهود الدولة في إتاحة وتيسير الأنشطة للأشخاص ذوي الإعاقة.