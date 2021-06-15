تحديد موعد عودة بنشرقي إلى القاهرة

يصل أشرف بنشرقي لاعب الزمالك إلى القاهرة غدا الأربعاء قادما من المغرب عقب نهاية المعسكر الدولي.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وخاض منتخب المغرب مباراتين وديتين في التوقف الدولي أمام كل من غانا وبوركينا فاسو.

وغاب بنشرقي عن المباراة الأولى فيما شارك كبديل في الثانية.

ومن المقرر أن يصل بنشرقي إلى مصر في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء على أن ينخرط بعد ذلك في مران الزمالك مباشرة.

ويستعد الزمالك لملاقاة أسوان يوم الخميس المقبل في الجولة 26 من الدوري في استاد القاهرة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بـ55 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ25.

فيما يأتي الأهلي ثانيا بـ41 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فقط.