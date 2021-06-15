نادي رياضي ومناطق ترفيهية مميزة.. أسعار مدينة نور من مجموعة طلعت مصطفى

صرح جديد يقام على مساحة 90 فدان، بمدينة نور الجديدة التي اعلنت عنها مجموعة طلعت مصطفى والتي تبعد 10 دقائق عن القاهرة أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

يضم نادي نور كافة الملاعب الأوليمبية وصالات الألعاب الرياضية المختلفة بمستويات غير مسبوقة وبمعايير عالمية، بالإضافة إلى مجمع إسكواش وحمامات سباحة أوليمبية وأيضا حمام سباحة مغطى متصل بغرف البخار والساونا والجاكوزي، بالإضافة إلى حمامات سباحة مخصصة للأطفال، ويضم النادى صالات تمرين فنون القتال والرقص واليوجا والملاكمة ومساحات لركوب الدراجات... إلخ.

ويضم النادى إلى جانب التجهيزات الرياضية، المبانى الإجتماعية المختلفة ومناطق الترفية التى تناسب كافة الشرائح العمرية وملاعب الأطفال، مع توافر العديد من المساحات الخضراء الواسعة وقاعات المناسبات والمطاعم المختلفة.

أسعار ونظم سداد الشقق والفيلات في مشروع نور الجديد امام العاصمة الادارية متاحة للجميع.

وتبدأ مساحات الوحدات في نور من 68 متر وبنظم سداد تمتد حتى 15 سنة.

والآن ومع طرح وحدات مدينة "نور"، أحدث مشروعات مجموعة طلعت مصطفى ، طرحت عرضا غير مسبوق يطبق لأول مرة في مصر، وهو تقديم خصومات خلال فترة افتتاح المشروع سارية حاليا.

احجز وحدتك في نور من طلعت مصطفى أون لاين

تتيح مجموعة طلعت مصطفي خدمة جديدة لعملائها مع فتح باب الحجز في مشروعها الجديد " مدينة نور" ، حيث يمكن للعملاء زيارة الموقع الالكترونيللاطلاع علي تفاصيل المشروع والوحدات المعروضة والتعرف على الأسعار الحقيقية لمدينة نور والحجز الكترونيا وسداد دفعة الحجز أون لاين.

ما هو سعر المتر في نور؟؟

عبر رابط الصفحة الرسمية لمجوعة طلعت مصطفي على فيس بوك يمكن للعملاء التعرف على سعر المتر في نور وطرق السداد والتي تطبقها مجموعة طلعت مصطفى لأول مرة في السوق المصري ، بمقدم حجز لا يتجاوز 37.900 جنيه، وبأقساط تبدأ من 3790 جنيه تمتد إلى 15 عاماً. وخصصت مجموعة طلعت مصطفى أيضاً رابط خاص بمشروع " نور".

للتعرف على الأسعار الحقيقية لمدينة نور وللتعرف على سعر المتر في نور. و تقدم شركة طلعت مصطفي تسهيلات غير مسبوقة في أنظمة السداد.

ويضم تصميم المشروع الجديد مجموعة من العناصر والخدمات المتكاملة والتطبيقات الحديثة التي ستفعل لأول مرة في مصر مثل تقنيات الـ 5G، وتتبنى مدينة "نور" تتبنى تطبيق فكر المدن الذكية Smart Cities باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية متطورة من الـ Fiber Optics، فضلا عن توفير الإنترنت فائق السرعة وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية، كما تتوافر الخدمات الأمنية على أعلى مستوى من الدقة، من خلال أحدث أنظمة الأمان وكاميرات المراقبة CCTV وغرف التحكم بكافة المناطق.