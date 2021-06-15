لاسارتي: جعلنا الأرجنتين في بعض الأحيان تبدو سيئة.. ونريد أن نقاتل حتى النهاية

أشاد مارتن لاسارتي المدير الفني لمنتخب تشيلي بالتعادل الذي حققه أمام الأرجنتين في الجولة الأولى من كوبا أمريكا 2021.

وتعادل منتخبا الأرجنتين وتشيلي بهدف لكل فريق لحساب المجموعة الأولى.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي: "جعلنا الأرجنتين في بعض الأحيان تبدو سيئة".

وأشاد بما قدمه أرتورو فيدال قائلا: "ما فعله مهم للغاية، بسبب تفانيه وعاطفته واستعداده للمشاركة. لقد بذل مجهودا كبيرا".

وأكمل عن المباراة "الأرجنتين فريق من الطراز العالمي. في الشوط الأول كان الأمر صعبا بالنسبة لنا، في الشوط الأول انتهينا من الكسل؛ لقد عانينا من ذلك".

وتابع "ذهبنا إلى في غرفة تبديل الملابس، قمنا بتسوية بعض الأشياء، الفريق بدا أفضل وتحدثنا عن القدرة التنافسية لهذه المجموعة، التي لم تكن تريد أن تخسر".

وأضاف "نريد أن نقاتل في كوبا أمريكا حتى النهاية، لكن هدفنا أيضا هو منح اللاعبين الشباب دقائق".

وأتم "كرة القدم لديها سلسلة من الأرقام والإحصائيات. الأرجنتين لديها ميسي أحد أفضل اللاعبين في العالم، ومجموعة من لاعبي كرة القدم المهمين. بعد أيام قليلة من اللعب معهم في التصفيات، واجهناهم مرة أخرى، لا يبدو أنه شيء بسيط. خلقنا صعوبات لفريق لديه الكثير من القوة".

ويستعد منتخب تشيلي للحصول على راحة ومن ثم العودة لاستكمال المنافسة بمواجهة أوروجواي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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