كوبا أمريكا 2021 - كولومبيا تعلن استبعاد لاعب وتغيير آخر بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 16:57

كتب : FilGoal

كولومبيا - قطر

أعلن منتخب كولومبيا استبعاد يايرو مورينو من بطولة كوبا أمريكا 2021 بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام الإكوادور.

وتعرض مورينو للإصابة ولم يستكمل اللقاء والذي انتهى بفوز كولومبيا على الإكوادور بهدف دون مقابل.

وأعلن المنتخب المُلقب بـ "لوس كافيتيروس" استدعاء فرانك فابرا ظهير أيسر بوكا جونيورز الأرجنتيني لتعويض خوان فيرني أوتيرو.

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أوتيرو تعرض للإصابة بفيروس كورونا ولم يسافر مع بعثة المنتخب إلى البرازيل.

ويحق للمنتخبات المشاركة استبدال اللاعبين المصابين بفيروس كورونا طول مدة البطولة، بدون قيود على عدد التغييرات.

ومن المتوقع أن ينضم فابرا اليوم الأربعاء لبعثة كولومبيا لخوض اللقاء المقبل أمام فنزويلا.

وكانت وزارة الصحة البرازيلية قد أعلنت أمس الإثنين إصابة 31 شخصا بين لاعبين ووفود المنتخبات بفيروس كورونا من منتخبات فنزويلا وبيرو وكولومبيا وبوليفيا.

واستهل منتخب كولومبيا مشواره بالفوز على الإكوادور بهدف دون مقابل سجله إدوين كاردونا.

ويتصدر اللوس كافيتيروس الترتيب رفقة البرازيل برصيد 3 نقاط، قبل مواجهة فنزويلا فجر الجمعة المقبل.

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