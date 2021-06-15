مدرب الدنمارك: مع إصابات كورونا من الممكن تأجيل المباراة 48 ساعة ولكن السكتة القلبية لا؟

أبدى كاسبر هيولماند المدير الفني لمنتخب الدنمارك استياءه من تصرف الاتحاد الأوروبي "يويفا" باستكمال مواجهة فنلندا في دور المجموعات من يورو 2020.

وسقط كريستيان إريكسن مغشيا عليه في أرض الملعب قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول ليتيبن إصابته بسكتة قلبية.

ويستعد منتخب الدنمارك لمواجهة نظيره البلجيكي في ثاني جولات المجموعة الثانية.

وقال هيولماند في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بلجيكا عن اللقاء السابق: "القيادة الحقيقية الوحيدة كانت ستتمثل في وضع اللاعبين في حافلة وإعادتهم إلى الوطن. ثم التعامل مع المباراة بعد ذلك".

وأضاف "مع إصابات لاعبين بفيروس كورونا، من الممكن تأجيل المباراة لمدة 48 ساعة. ولكن مع الإصابة بالسكتة القلبية، ليست كذلك. وأعتقد أن هذا خطأ. لا تجد بالضرورة قيادة جيدة في البروتوكولات. يمكن أن تكون القيادة الجيدة في بعض الأحيان هي القيادة برأفة".

وأكمل "من الخطأ تماما إعطاء تصور بأننا نحن من أتينا وقلنا إننا نريد مواصلة اللعب كخيارنا الأول، لقد كان اختيارا بين السيناريوهين".

وأتم "بعد ذلك يمكنك أن تجادل فيما إذا كنا قد تعرضنا للضغط. شعرت أن اللاعبين -ونحن المقربين منهم- تعرضوا لهذا الضغط وتعرضوا لتلك المشكلة. لقد كان موقفا صعبا للغاية أن أكون فيه".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن إقامة المباراة عقب ساعتين من تعليقها بعد الحصول على موافقة لاعبي المنتخبين. (طالع التفاصيل)

وخسر منتخب الدنمارك بهدف دون رد أمام فنلندا عقب استنئاف اللقاء.

وتحتل الدنمارك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، بينما يحتل المنتخب البلجيكي الصدارة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على روسيا 3-0.

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