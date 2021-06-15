تشكيل يورو 2020 - رونالدو وبرونو يقودان البرتغال.. والثلاثي سالاي أساسي مع المجر

أعلن منتخبا المجر والبرتغال تشكيل مباراتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات ليورو 2020.

ويقود الأسطورة كريستيانو رونالدو فريق البرتغال حامل اللقب، بينما آدم سالاي قائد المجر يبدأ أساسيا.

وجاء تشكيل المجر:

حارس المرمى: بيتر جالوتشي

الدفاع: إندري بوتكا - ويلي أوربان - أتيلا سالاي

وسط الملعب: جيرجو لوفرنتشيتش - لاسلو كلاينهايسلر - آدم ناجي - أندراس شافر - أتيلا فيولا

الهجوم: رولاند سالاي - آدم سالاي

بينما تشكيل البرتغال:

حارس المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: نيلسون سيميدو - روبن دياش - بيبي - رافاييل جيريرو

وسط الملعب: دانيلو بيريرا - ويليام كارفاليو - برونو فرنانديز

الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا

ويلعب المنتخبان في المجموعة السادسة التي تضم ألمانيا وفرنسا.

وتحمل البرتغال لقب البطولة بينما تشارك المجر للمرة الرابعة وأبرز إنجازاتها كان المركز الثالث في 1964.