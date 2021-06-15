وضع حجر أساس استاد المصري نهاية يونيو الجاري

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 16:26

كتب : أيمن عيد

المصري - بيان رسمي

أعلن المصري عبر موقعه وضع حجر أساس استاده الجديد من 30 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل بحد أقصى.

وكشف النادي أن أشرف صبحي وزير الرياضة عقد اجتماعا مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد وسمير حلبية رئيس المصري ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان وهاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات لمناقشة خطوات بدء العمل في إنشاء الاستاد.

وستبدأ شركة وادي النيل عمل الجسات واختبارات التربة في الأرض المخصصة للاستاد بدءا من الخميس المقبل.

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ووجه حلبية شكره لعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لقراره إنشاء ملعب جديد للنادي، وشكر أيضا مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر وأشرف صبحي وزير الرياضة.

ويخوض النادي المصري مبارياته في الإسكندرية.

وكان استاد بورسعيد الحالي مرشحا لاستضافة كأس إفريقيا 2019 قبل استبعاده بسبب عدم صلاحيته لاستقبال جمهور.

ويحتل المصري المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز مبتعدا بـ15 نقطة عن الزمالك المتصدر.

ويلعب الفريق يوم الأربعاء ضد مضيفه سيراميكا كليوباترا في الجولة 26 من الدوري.

المصري
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