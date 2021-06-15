مانشيني يتوقع "مباراة صعبة للغاية" أمام سويسرا.. وشكوك حول مركز الظهير الأيمن

يتوقع روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا "مباراة صعبة للغاية" أمام سويسرا، وأعلن عودة ماركو فيراتي للتدريبات.

ويلتقي المنتخب الإيطالي غدا الأربعاء، مع نظيره السويسري في ثاني جولات يورو 2020، بعد الفوز 3-0 على تركيا في الافتتاح.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي: "مواجهة سويسرا ستكون صعبة، هم فريق ممتاز ولديهم لاعبين كُثر يعرفون كيف يلعبون".

وأضاف "المدرب (فلاديمير بيتكوفيتش) لديه خبرة، وأتوقع مباراة صعبة للغاية".

وسيغيب عن اللقاء أليساندرو فلورينزي بسبب الإصابة، فيما شارك فيراتي ودومينيكو بيراردي في التدريبات.

وأكمل مانشيني: "الشك الوحيد في تشكيل المنتخب الأساسي بين جيوفاي دي لورينزو ورافائيل تولوي، أحدهم من أجل زيادة هجومية، والآخر سيضمن تغطية مساحة أكبر".

وأتم عن فيراتي: "تدرب مع المجموعة لمدة 3-4 أيام، وسنرى، لدينا حصتين تدريبتين، ولدينا وقت لنفهم بعض الشيء".

ويتصدر المنتخب الإيطالي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب سويسرا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة من التعادل مع ويلز.

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