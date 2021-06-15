استبعاد جيركوف من قائمة منتخب روسيا الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 14:51 كتب : FilGoal جيركوف يوري جيركوف روسيا يورو 2020 نرشح لكم أخر الأخبار وضع حجر أساس استاد المصري نهاية يونيو الجاري 10 دقيقة | مصر "لم يُتخذ أي قرار".. ليفربول يكشف لـ في الجول: الموقف الحالي لانضمام صلاح لمنتخب مصر الأولمبي 58 دقيقة | منتخب مصر مانشيني يتوقع "مباراة صعبة للغاية" أمام سويسرا.. وشكوك حول مركز الظهير الأيمن ساعة | يورو 2020 هل يشارك أسطورة الكويت أحمد حسن في عرشه؟ ساعة | منتخب مصر استبعاد جيركوف من قائمة منتخب روسيا ساعة | يورو 2020 أمير توفيق يوضح لـ في الجول موقف الأهلي من العروض المقدمة للاعبيه ساعة | ميركاتو مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: لو تأكد حضور الجمهور لمباراة الترجي سنطلب المعاملة بالمثل 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا لم يعلموا بغياب الجماهير.. عائلة كولومبية تسافر للبرازيل وتفشل في حضور مواجهة الإكوادور 3 ساعة | أمريكا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. "لم يُتخذ أي قرار".. ليفربول يكشف لـ في الجول: الموقف الحالي لانضمام صلاح لمنتخب مصر الأولمبي أمير توفيق يوضح لـ في الجول موقف الأهلي من العروض المقدمة للاعبيه مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: لو تأكد حضور الجمهور لمباراة الترجي سنطلب المعاملة بالمثل مصدر بـ الترجي لـ في الجول: حصلنا على موافقة بحضور 5000 مشجع لمباراة الأهلي قائمة الأهلي - سليمان وأيمن أشرف ومعلول وأفشة جاهزون لـ الترجي.. وغياب مروان الأكثر مشاهدة 1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي أمس اليوم غدا يورو 2020 0 إسبانيا 0 السويد انتهت يورو 2020 1 بولندا 2 سلوفاكيا انتهت يورو 2020 0 اسكتلندا 2 التشيك انتهت كوبا أمريكا 1 الأرجنتين 1 تشيلي انتهت كوبا أمريكا 1 كولومبيا 0 الإكوادور انتهت الدوري المصري - بيراميدز - سموحة لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - الإنتاج الحربي - طلائع الجيش لم تبدأ 19:00 يورو 2020 - فرنسا - ألمانيا لم تبدأ 21:00 يورو 2020 - المجر - البرتغال لم تبدأ 18:00 تصفيات كأس العالم - آسيا - الفلبين - جزر المالديف لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - المصري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - البنك الأهلي - إنبـي لم تبدأ 19:00 يورو 2020 - إيطاليا - سويسرا لم تبدأ 21:00 يورو 2020 - تركيا - ويلز لم تبدأ 18:00 يورو 2020 - فنلندا - روسيا لم تبدأ 15:00 قد ينال إعجابك