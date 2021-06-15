لم يعلموا بغياب الجماهير.. عائلة كولومبية تسافر للبرازيل وتفشل في حضور مواجهة الإكوادور

سافرت عائلة كولومبية تُدعى كالديرون من ولاية فلوريدا الأمريكية إلى البرازيل من أجل مشاهدة مباريات المنتخب في كوبا أمريكا 2021.

من المفترض أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة كما كان محددا، لكن نقل البطولة إلى البرازيل قلب الأوضاع.

وبحسب موقع "UOL" لم تفكر الأم والأطفال مرتين في متابعة المنتخب من المدرجات واشتروا تذاكر لمشاهدة مباريات منتخبهم الوطني في الأراضي البرازيلية.

لكن ما لم يعرفوه هو أن المباريات لن تكون بحضور جماهيري في أي من الملاعب الأربعة للبطولة.

وأضاف التقرير أن العائلة الكولومبية ستبقى في البرازيل حتى 28 يونيو دون أن تشاهد أي مباراة من الملعب.

منتخب كولومبيا يخوض مبارياته في ولايتي ريو دي جانيرو وجويانيا.

Eis os colombianos que vieram ao Brasil sem saber que a Copa América não teria público: pic.twitter.com/tCuxg0un1K — Bruno Braz (@brazbruno) June 15, 2021

العائلة تواجدت خارح ملعب بانتانال قبل مباراة كولومبيا والإكوادور في الجولة الأولى على أمل أن يدخلوا إلى المدرجات، وانتظروا حافلة المنتخب على أمل محاولة الدخول، إلا أن الأبواب أغلقت أمامهم في ظل البروتكول الصحي الصارم المفروض من البلاد.

جوليا كالديرون والدة بريان وهاري قالت عبر الموقع: "كان مقررا في البداية أن نذهب إلى كوبا أمريكا في كولومبيا والأرجنتين، اشترينا تذاكر لبوينس آيرس (عاصمة الأرجنتين)، وقررنا تأجيلها إلى البرازيل، وها نحن في انتظار المنتخب".

الثلاثة تواجدوا ضمن 20 شخصا خارج الملعب لكن البقية تواجدوا لأسباب أخرى وهي الاحتجاج على الحكومة المحلية في ظل الأزمات والاحتجاجات التي تشهدها كولومبيا.

ويستعد منتخب كولومبيا لمواجهة ضد فنزويلا في ثاني جولات المجموعة الثانية فجر الجمعة المقبلة.