ذا أثلتيك: برناردو سيلفا يريد الرحيل عن سيتي

قالت شبكة ذا أثلتيك إن برناردو سيلفا يريد تجربة جديدة ويأمل الرحيل عن ناديه مانشستر سيتي.

بيرناردو سيلفا النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وأشارت إلى أن البرتغالي البالغ عمره 26 عاما لا يزال حزينا من عدم الانتقال لبرشلونة في الصيف الماضي.

وفي المقابل، يتمسك بيب جوارديولا مدرب سيتي بلاعب موناكو السابق.

وكتبت تقارير في وقت سابق أن أتليتكو مدريد مهتم بانتداب برناردو في صفقة تبادلية يرحل بموجبها ساؤول نيجيز إلى سيتي.

ويمتد عقد برناردو مع سيتي إلى 2025.

ويلعب برناردو مع فريق سيتيزينس منذ 2017 حين رحل عن موناكو مقابل 50 مليون يورو.

وشارك برناردو في 201 مباراة مع سيتي وسجل 35 هدفا وأرسل 44 تمريرة حاسمة.

وتوج لاعب بنفيكا السابق بعشرة ألقاب مع سيتي.