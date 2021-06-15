دي يونج: انتقاد منتخب هولندا؟ في إسبانيا الأمر أسوأ

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 12:37

كتب : FilGoal

هولندا - أوكرانيا - يورو 2020 - دينزل دومفريز

قلل فرينكي دي يونج لاعب هولندا من انتقاد أداء فريقه بعدما غير المدرب فرانك دي بور طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 5-3-2.

وصرح لاعب برشلونة في حواره مع صحيفة Voetball:"لكل رأيه، في النظام، في اللعب. هذه ليست مشكلة بالنسبة لي، فهذا جزء من كرة القدم. في إسبانيا الأمر أسوأ، عليك كتابة شيء يتوافق مع ما يجري. المدرب هو من يحدد كيف نلعب".

وأضاف "أجد هذه النقاشات مضحكة، الأمر لا يتعلق بالطريقة، لكن بما تقدمه في الملعب. أعتقد أننا تقدمنا في الطريقة التي نلعب بها، وأسلوب 4-3-3 نستطيع انتهاجه على أية حال".

أخبار متعلقة
استبعاد دين هندرسون من قائمة إنجلترا وتعويضه بحارس شيفيلد يونايتد مران الأهلي - أفشة ووليد سليمان يشاركان في التدريبات الجماعية لابورتي: موراتا سيسجل ثلاثية المرة المقبلة ليخرس الجميع فيدال: أتمنى ارتداء قميص كلوب أمريكا ولكن

واستمر "مقتنع بقدرتنا على الذهاب بعيدا في البطولة. مهمتنا أن نكون أبطال أوروبا، وإلا فلماذا تشارك في البطولة؟".

وشارك دي يونج في فوز بلده الصعب على أوكرانيا بنتيجة 3-2 يوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات ليورو 2020.

وتلعب هولندا يوم الخميس ضد النمسا متصدرة ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة.

ثم تواجه مقدونيا الشمالية يوم الإثنين.

وتوجت هولندا بلقب اليورو في 1988.

دي يونج هولندا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت 5 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 29 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 35 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 36 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 42 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 53 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك