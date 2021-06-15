دي يونج: انتقاد منتخب هولندا؟ في إسبانيا الأمر أسوأ

قلل فرينكي دي يونج لاعب هولندا من انتقاد أداء فريقه بعدما غير المدرب فرانك دي بور طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 5-3-2.

وصرح لاعب برشلونة في حواره مع صحيفة Voetball:"لكل رأيه، في النظام، في اللعب. هذه ليست مشكلة بالنسبة لي، فهذا جزء من كرة القدم. في إسبانيا الأمر أسوأ، عليك كتابة شيء يتوافق مع ما يجري. المدرب هو من يحدد كيف نلعب".

وأضاف "أجد هذه النقاشات مضحكة، الأمر لا يتعلق بالطريقة، لكن بما تقدمه في الملعب. أعتقد أننا تقدمنا في الطريقة التي نلعب بها، وأسلوب 4-3-3 نستطيع انتهاجه على أية حال".

واستمر "مقتنع بقدرتنا على الذهاب بعيدا في البطولة. مهمتنا أن نكون أبطال أوروبا، وإلا فلماذا تشارك في البطولة؟".

وشارك دي يونج في فوز بلده الصعب على أوكرانيا بنتيجة 3-2 يوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات ليورو 2020.

وتلعب هولندا يوم الخميس ضد النمسا متصدرة ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة.

ثم تواجه مقدونيا الشمالية يوم الإثنين.

وتوجت هولندا بلقب اليورو في 1988.