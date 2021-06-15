مران الأهلي - أفشة ووليد سليمان يشاركان في التدريبات الجماعية

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

الأهلي

شارك محمد مجدي "أفشة" ووليد سليمان في المران الجماعي للأهلي اليوم الثلاثاء استعدادا للسفر لتونس لمواجهة الترجي يوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعافى أفشة من إصابة في الكاحل تعرض لها في السوبر الإفريقي الذي حسمه الأهلي بهدفين دون رد أمام نهضة بركان المغربي.

بينما انتظم سليمان بعد تعافيه من كدمة في القدم.

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وشهد المران تدريبات بدنية متعددة وأخرى بالكرة.

وفي نفس الإطارأدى محمد هاني ظهير الفريق الأيمن تدريبات في الجيم، ثم ركض حول الملعب، ضمن برنامج تأهيله للشفاء من إصابته بالعضلة الأمامية.

وانتظم في المران السداسي مصطفى شوبير وناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن وأحمد رمضان "بيكهام" وطاهر محمد بعد عودته من معسكر منتخب مصر الأولمبي.

وعقد المدرب بيتسو موسيماني محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران تحدث فيها عن الترجي منافسه المقبل.

ويسافر الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تونس اليوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة.

ويستضيف الأهلي إياب الدور نصف النهائي في 26 يونيو الجاري.

والمتأهل من الأهلي أو الترجي سيلعب نهائي الأبطال ضد الوداد أو كايزر تشيفز.

ويأمل الأهلي الحفاظ على اللقب بعدما توج به للمرة التاسعة العام الماضي.

أفشة الأهلي وليد سليمان
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