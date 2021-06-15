لابورتي: موراتا سيسجل ثلاثية المرة المقبلة ليخرس الجميع

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 10:55

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - إسبانيا والسويد - يورو 2020

دافع أيمريك لابورتي لاعب إسبانيا عن زميله ألفارو موراتا الذي لم يكن محظوظا أمام السويد يوم الإثنين في لقاء انتهى دون أهداف في دور المجموعات ليورو 2020.

وقال لابورتي في تصريحات صحفية:"لا يمكن التشكيك في مهاجم مثل موراتا، قدم الكثير من قبل. في المرة المقبلة سيسجل ثلاثية ويخرس الجميع".

بينما صرح لويس إنريكي مدرب إسبانيا "سمعت إشادة أيضا بموراتا، سأركز على ذلك. لاعب رائع يفعل أشياء رائعة. لم يكن محظوظا اليوم، لكن هذه كرة القدم. من السهل اللعب والجمهور معك، أتمنى أن يتغير ذلك (تعقيبا على صافرات الاستهجان)".

أخبار متعلقة
تليجراف: سيتي ينوي التجديد لـ ستيرلينج بعد يورو 2020 إريكسن: أنا بخير مواعيد مباريات اليوم 15 يونيو 2021.. عودة الدوري المصري وقمة نارية في اليورو باراجواي تكسر صمود بوليفيا

وأبدى داني أولمو أيضا استياءه من رد فعل الجمهور الذي حضر المباراة في إشبيلية بالقول:"لا أفهم لماذا أطلقوا صافرات الاستهجان؟ على الجمهور مساندتنا جميعا".

وأهدرت إسبانيا عدة فرص في ملعبها لتفرط في نقطتين بالتعادل أمام السويد.

وستلعب ضد بولندا يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتتصدر سلوفاكيا ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوزها على بولندا بنتيجة 2-1 يوم الإثنين.

وتواجه سلوفاكيا فريق السويد يوم الجمعة.

إسبانيا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت 5 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 29 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 35 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 35 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 42 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 53 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك