لابورتي: موراتا سيسجل ثلاثية المرة المقبلة ليخرس الجميع
الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 10:55
كتب : FilGoal
دافع أيمريك لابورتي لاعب إسبانيا عن زميله ألفارو موراتا الذي لم يكن محظوظا أمام السويد يوم الإثنين في لقاء انتهى دون أهداف في دور المجموعات ليورو 2020.
ألفارو موراتا
النادي : يوفنتوس
وقال لابورتي في تصريحات صحفية:"لا يمكن التشكيك في مهاجم مثل موراتا، قدم الكثير من قبل. في المرة المقبلة سيسجل ثلاثية ويخرس الجميع".
بينما صرح لويس إنريكي مدرب إسبانيا "سمعت إشادة أيضا بموراتا، سأركز على ذلك. لاعب رائع يفعل أشياء رائعة. لم يكن محظوظا اليوم، لكن هذه كرة القدم. من السهل اللعب والجمهور معك، أتمنى أن يتغير ذلك (تعقيبا على صافرات الاستهجان)".
وأبدى داني أولمو أيضا استياءه من رد فعل الجمهور الذي حضر المباراة في إشبيلية بالقول:"لا أفهم لماذا أطلقوا صافرات الاستهجان؟ على الجمهور مساندتنا جميعا".
video:1 أهداف اليوم الرابع من بطولة أمم أوروبا يورو 2020#يورو2020 pic.twitter.com/xerp94bJnQ
أهداف اليوم الرابع من بطولة أمم أوروبا يورو 2020#يورو2020 pic.twitter.com/xerp94bJnQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021
وأهدرت إسبانيا عدة فرص في ملعبها لتفرط في نقطتين بالتعادل أمام السويد.
وستلعب ضد بولندا يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.
وتتصدر سلوفاكيا ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوزها على بولندا بنتيجة 2-1 يوم الإثنين.
وتواجه سلوفاكيا فريق السويد يوم الجمعة.