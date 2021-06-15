لابورتي: موراتا سيسجل ثلاثية المرة المقبلة ليخرس الجميع

دافع أيمريك لابورتي لاعب إسبانيا عن زميله ألفارو موراتا الذي لم يكن محظوظا أمام السويد يوم الإثنين في لقاء انتهى دون أهداف في دور المجموعات ليورو 2020.

وقال لابورتي في تصريحات صحفية:"لا يمكن التشكيك في مهاجم مثل موراتا، قدم الكثير من قبل. في المرة المقبلة سيسجل ثلاثية ويخرس الجميع".

بينما صرح لويس إنريكي مدرب إسبانيا "سمعت إشادة أيضا بموراتا، سأركز على ذلك. لاعب رائع يفعل أشياء رائعة. لم يكن محظوظا اليوم، لكن هذه كرة القدم. من السهل اللعب والجمهور معك، أتمنى أن يتغير ذلك (تعقيبا على صافرات الاستهجان)".

وأبدى داني أولمو أيضا استياءه من رد فعل الجمهور الذي حضر المباراة في إشبيلية بالقول:"لا أفهم لماذا أطلقوا صافرات الاستهجان؟ على الجمهور مساندتنا جميعا".

video:1 أهداف اليوم الرابع من بطولة أمم أوروبا يورو 2020#يورو2020 pic.twitter.com/xerp94bJnQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021

وأهدرت إسبانيا عدة فرص في ملعبها لتفرط في نقطتين بالتعادل أمام السويد.

وستلعب ضد بولندا يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتتصدر سلوفاكيا ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوزها على بولندا بنتيجة 2-1 يوم الإثنين.

وتواجه سلوفاكيا فريق السويد يوم الجمعة.