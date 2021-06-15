تليجراف: سيتي ينوي التجديد لـ ستيرلينج بعد يورو 2020

بعدما قالت تقارير إنه قد يرحل عن الفريق في الصيف الجاري، زعمت صحيفة تليجراف الإنجليزية أن مانشستر سيتي يخطط لعكس ذلك.

رحيم ستيرلينج النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وكتبت الصحيفة أن النادي الإنجليزي ينوي تجديد عقد نجمه رحيم ستيرلينج بعد يورو 2020.

البطولة التي يشارك بها ستيرلينج مع منتخب إنجلترا وسجل هدف فوز فريقه على كرواتيا يوم الأحد في دور المجموعات.

ويمتد العقد الحالي لستيرلينج (26 عاما) مع سيتي إلى 2023.

وشارك ستيرلينج في 49 مباراة في الموسم المنصرم وسجل 14 هدفا وأرسل 12 تمريرة حاسمة.

وتوج بالدوري وكأس الرابطة الإنجليزية وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وقضى ستيرلينج 6 مواسم مع سيتي منذ رحل عن ليفربول في 2015 مقابل 64 مليون يورو.

ويستعد ستيرلينج ورفاقه لمواجهة اسكتلندا يوم الجمعة في ثاني مباريات إنجلترا في يورو 2020.