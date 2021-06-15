تليجراف: سيتي ينوي التجديد لـ ستيرلينج بعد يورو 2020

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 10:40

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أرسنال - رحيم ستيرلينج

بعدما قالت تقارير إنه قد يرحل عن الفريق في الصيف الجاري، زعمت صحيفة تليجراف الإنجليزية أن مانشستر سيتي يخطط لعكس ذلك.

رحيم ستيرلينج

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وكتبت الصحيفة أن النادي الإنجليزي ينوي تجديد عقد نجمه رحيم ستيرلينج بعد يورو 2020.

البطولة التي يشارك بها ستيرلينج مع منتخب إنجلترا وسجل هدف فوز فريقه على كرواتيا يوم الأحد في دور المجموعات.

أخبار متعلقة
إريكسن: أنا بخير مواعيد مباريات اليوم 15 يونيو 2021.. عودة الدوري المصري وقمة نارية في اليورو باراجواي تكسر صمود بوليفيا انتهت كوبا أمريكا - باراجواي (3)-(1) بوليفيا.. نهاية المباراة

ويمتد العقد الحالي لستيرلينج (26 عاما) مع سيتي إلى 2023.

وشارك ستيرلينج في 49 مباراة في الموسم المنصرم وسجل 14 هدفا وأرسل 12 تمريرة حاسمة.

وتوج بالدوري وكأس الرابطة الإنجليزية وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وقضى ستيرلينج 6 مواسم مع سيتي منذ رحل عن ليفربول في 2015 مقابل 64 مليون يورو.

ويستعد ستيرلينج ورفاقه لمواجهة اسكتلندا يوم الجمعة في ثاني مباريات إنجلترا في يورو 2020.

ستيرلينج مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي - أفشة ووليد سليمان يشاركان في التدريبات الجماعية 20 دقيقة | مصر
فيدال: أتمنى ارتداء قميص كلوب أمريكا ولكن 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
لابورتي: موراتا سيسجل ثلاثية المرة المقبلة ليخرس الجميع 34 دقيقة | يورو 2020
تليجراف: سيتي ينوي التجديد لـ ستيرلينج بعد يورو 2020 49 دقيقة | ميركاتو
إريكسن: أنا بخير ساعة | يورو 2020
مواعيد مباريات اليوم 15 يونيو 2021.. عودة الدوري المصري وقمة نارية في اليورو ساعة | مصر
باراجواي تكسر صمود بوليفيا 7 ساعة | أمريكا
انتهت كوبا أمريكا - باراجواي (3)-(1) بوليفيا.. نهاية المباراة 9 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك