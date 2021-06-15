إريكسن: أنا بخير

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 10:28

كتب : FilGoal

إريكسن - الدنمارك - فنلندا

طمأن كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك وإنتر ميلان، العالم، على صحته بعد سقوطه الذي خلع القلوب في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لـ يورو 2020.

وكتب إريكسن عبر إنستاجرام: "شكرا للجميع على تمنياتكم ورسائلكم المدهشة والجميلة حول العالم، الأمر يعني الكثير لي ولعائلتي".

وأردف "أنا بخير في ظل هذه الظروف، علي الخضوع لبعض الاختبارات الطبية في المستشفى ولكنني أشعر أنني بخير".

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وأتم "الآن سأشجع منتخب الدنمارك في المباريات المقبلة.. العبوا من أجل كل الدنمارك".

من جهته، كشف مورتن بوسن طبيب منتخب الدنمارك في وقت سابق أن كريستيان إريكسن لاعب الفريق عانى من سكتة قلبية مؤقتة.

ورفض بوسن تفسير ما حدث مشددا أنه ليس طبيبا للقلب وسيترك الأمر للخبراء.

وقال بوسن في مؤتمر صحفي: "ليس لدينا تفسير لما حدث في حالة إريكسن أنا لست طبيب قلب"

وتابع طبيب الدنمارك "لا أستطيع أن أقول لماذا حدث ذلك سأترك هذا للخبراء".

وكشف مورتن بوسن "عانى إريكسن من سكتة قلبية، لقد رحل وأجرينا الإنعاش القلبي الرئوي واستعدناه، كان الأمر سريعا جدا".

وعن حالة اللاعب حاليا قال: "إريكسن مستيقظ ويجيب على الأسئلة بشكل واضح".

واختتم تصريحاته "قلبه ينبض مرة أخرى وأحد أسباب استمراره في المستشفى هو معرفة ما حدث".

وتوقفت المباراة بعد نقل اللاعب إلى المستشفى قبل أن تستكمل بعد توقف طويل.

وانتهى اللقاء بفوز فنلندا على الدنمارك بهدف دون رد في أول مشاركة للمنتخب الفنلندي.

كريستيان إريكسن يورو 2020
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