مواعيد مباريات اليوم 15 يونيو 2021.. عودة الدوري المصري وقمة نارية في اليورو

تجري مباراة قوية اليوم الثلاثاء في يورو 2020 تجمع بين فرنسا وألمانيا في تمام الساعة 9 مساء.

وفي السادسة مساء تلعب البرتغال حاملة اللقب ضد المجر.

وتنقل قناة beIN Max 1 المباراتين.

ويعود الدوري المصري الممتاز بمباراتي بيراميدز ضد سموحة (أون تايم سبورتس 1) والإنتاج الحربي ضد طلائع الجيش (أون تايم سبورتس 2).

وتنطلق المباراتان في تمام السابعة مساء.

وفي تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 تلعب الصين ضد سوريا (8 مساء - قناة الكاس 1) وتواجه إيران منتخب العراق (6:30 مساء - العراقية الرياضية).

وتستضيف السعودية فريق أوزبكستان (8 مساء - السعودية الرياضية) وتلعب أستراليا ضد الأردن (8:30 مساء - قناة الكاس 1).

طالع مواعيد مباريات اليوم كافة بالضغط هنا