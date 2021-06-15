باراجواي تكسر صمود بوليفيا

افتتح منتخب باراجواي مشواره في كوبا أمريكا 2020 بفوز صعب أمام بوليفيا.

تغلب منتخب باراجواي على بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب بيدرو ليدوفيكو الأولمبي.

أنهى منتخب بوليفيا الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل، لكن تعرض خايمي كويار لاعب الفريق للطرد في الوقت بدل من الضائع ليتبدل الحال في الشوط الثاني.

وسجل أهداف باراجواي كل من كاكو هدفا وأنخيل روميرو هدفين وجميعهم خلال الشوط الثاني.

وبذلك تصدر منتخب باراجواي المجموعة الأولى منفردا بثلاث نقاط بينما يأتي خلفه كل من الأرجنتين وتشيلي برصيد نقطة لكل منهما وتتذيل بوليفيا الترتيب بلا نقاط بالتساوي مع أوروجواي التي لم تبدأ مشوارها بعد.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة متوقعة من منتخب باراجواي من أجل افتتاح التسجيل مبكرا مع حذر من فريق بوليفيا.

وعلى عكس سير اللقاء ومن أولى هجمات بوليفيا عاد حكم اللقاء في الدقيقة السادسة إلى تقنية الفيديو بسبب الشك في ركلة جزاء.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبوليفيا بداعي لمس الكرة ليد مدافع باراجواي.

وفي الدقيقة العاشرة نجح إروين سافيدرا من افتتاح التسجيل مبكرا على يسار أنتوني سيلفا حارس باراجواي.

تراجع منتخب بوليفيا إلى الدفاع مع هجمات متتالية من فريق باراجواي لإدراك التعادل.

طالب منتخب باراجواي بركلة جزاء في الدقيقة 35 ولجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو قبل أن يعود ويحتسب تسلل على فريق باراجواي مما أنهى الشك في ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة 42 أضاع كاكو لاعب باراجواي أخطر فرص الشوط بعد أن وصلت له الكرة والمرمى خالي ليسددها بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى بوليفيا.

واحتسب حكم اللقاء ثماني دقائق وقت بدل من الضائع، ولكن في الدقيقة التاسعة تعرض خايمي كويار لاعب بوليفيا للطرد بسبب البطاقة الصفراء الثانية.

وانتهى الشوط الأول أخيرا عقب11 دقيقة مضافة ليطلق حكم اللقاء صافرته في الدقيقة 56 بتقدم بوليفيا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني ظهر تأثر منتخب بوليفيا بالطرد سريعا وسط إعصار من الهجمات لمنتخب باراجواي.

لم يصمد منتخب بوليفيا كثيرا ونجح كاكو في تسجيل هدفا رائعا في الدقيقة 62 بتسديدة صاروخية قبل أن تسقط على أرض الملعب من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس بوليفيا.

ولم يحتاج منتخب باراجواي لأكثر من ثلاث دقائق ليسجل التقدم في الدقيقة 65 عن طريق أنخيل روميرو.

وفي هجمة مرتدة في الدقيقة 80 ومع تأثر بوليفيا بالطرد نجح روميرو في إطلاق رصاصة الرحمة وقتل المباراة بالهدف الثالث لينهي آمال بوليفيا في التعادل.

ونجح منتخب باراجواي في تأمين تفوقه وخطف نقاط المباراة ليعتلي صدارة المجموعة مؤقتا.

ويحصل منتخب باراجواي على راحة من الجولة الثانية قبل أن يواجه الأرجنتين في الجولة الثالثة فجر الثلاثاء.

أما بوليفيا فتواجه تشيلي في الحادية عشر من مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية.