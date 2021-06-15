ميسي بعد التعادل مع تشيلي: ركلة الجزاء غيرت المباراة.. ولدينا مواجهة أخرى صعبة

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 01:43

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين ضد تشيلي

اعترف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بفقدان الفريق للهدوء عقب التقدم وفقد فرصة الحفاظ على الهدف.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

الأرجنتين

وكانت الأرجنتين قد افتتحت مواجهاتها في بطولة كوبا أمريكا بالتعادل أمام تشيلي بهدف لكل منهما.

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وافتتح ميسي التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 33 قبل أن يتعادل إدواردو فارجاس لتشيلي في الدقيقة 57.

وقال ميسي في تصريحات عقب المباراة: "كنا نبحث عن افتتاح البطولة بالفوز".

وتابع "مباراتنا المقبلة أمام أوروجواي والتي ستكون صعبة أيضا".

ويواجه منتخب الأرجنتين فريق أوروجواي في الثانية من فجر السبت ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة.

وأضاف ميسي "كانت مباراة معقدة، ركلة الجزاء غيرت اللقاء وافتقدنا للهدوء والحفاظ على التقدم وشهد لعبنا بعض التسرع".

واختتم ميسي تصريحاته "الآن سنفكر في المباراة القادمة أمام أوروجواي".

الأرجنتين ليونيل ميسي
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