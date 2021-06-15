إنريكي: أرضية الملعب أثرت علينا ضد السويد

أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا أن أرضية الملعب لم تساعد فريقه على تحقيق الفوز.

وتعادل منتخب إسبانيا مع السويد بدون أهداف في افتتاح مبارياتهما في يورو 2020.

وقال إنريكي في تصريحات لبرنامج "الشيرينجيتو" الإسباني: "لقد كنا الجانب المتفوق ضد منافس أراد الدفاع، أرضية الملعب أيضا لم تساعد اللاعبين الذين اشتكوا منها".

ويخوض منتخب إسبانيا مبارياته الثلاثة في دور المجموعات من اليورو على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

وعن صافرات الاستهجان حول لاعبه ألفارو موراتا قال: "لقد سمعت الصافرات على موراتا ولكن بعد ذلك تم التصفيق إليه، إنه يفعل الكثير للفريق وهو معتاد على هذه المواقف لذا لا أعتقد إنها ستؤثر عليه".

تعادل إسبانيا والسويد رفع رصيدهما لنقطة واحدة في المركز الثاني مناصفة، خلف المتصدر منتخب سلوفاكيا الذي فاز على بولندا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع بولندا في المباراة المقبلة يوم السبت 18 يونيو.

بينما يلتقي منتخب السويد مع سلوفاكيا في المباراة المقبلة يوم الجمعة 18 يونيو على ملعب أفيفا في أيرلندا.