المقاولون: موقف سيف الجزيري في يد الزمالك.. ولم يتحدث معنا أحد بشأن مجلي

قال محمد عادل المشرف العام على المقاولون العرب إن قرار انتقال سيف الدين الجزيري إلى الزمالك بشكل نهائي في يد الزمالك.

وانضم الجزيري للزمالك قادما من المقاولون العرب في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية شرائه نهائيا.

وقال محمد عادل عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الإثنين: "موقف سيف الجزيري في يد نادي الزمالك إذا قام بتفعيل بند الشراء".

وأردف "ولن يتم التفاوض على المقابل المادي من جانبنا والذي تم الاتفاق عليه من قبل".

وعن محمد مجلي لاعب الفريق وحقيقة ما يثار حول وجود بعض العروض لضمه أجاب "حتى هذه اللحظة لم تحدث مفاوضات من قريب أو بعيد بشأن محمد مجلي".

وأتم "المقاولون العرب لن يفرط في أي لاعب الموسم المقبل من أجل تدعيم الصفوف".

وكانت بعض الأنباء ربطت مجلي بالانتقال إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ولا تعد هذه هي أول مرة التي ينفي فيها المشرف العام على الكرة في المقاولون عدم وجود عروضا لدى ناديه من أجل مجلي.