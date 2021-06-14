رئيس النجوم: بدأنا المفاوضات مع الأهلي لبيع كريم فؤاد.. وسعره لن يقل عن 15 مليون جنيه

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن بداية المفاوضات مع الأهلي بشأن كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق والمنتخب الأولمبي.

وقال الطويلة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "ملف كريم فؤاد وإنبي أغلق يوم 31 مايو الماضي بنهاية إعارته للفريق البترولي، وإنبي أبلغنا أنه لن يستطيع دفع المبلغ المطلوب منا لبيع اللاعب".

وأضاف "الأهلي وناد آخر فقط في مصر هما من يريدان التعاقد مع كريم فؤاد".

وواصل "رغبة كريم فؤاد هي الانضمام للأهلي ويفكر أيضا في الاحتراف، ونحن نحترم رغبته وسنحاول تحقيقها له لأنه لاعب يجبرك على احترامه".

وأوضح "نادي بنفيكا البرتغالي الذي نرتبط معه ببروتوكول تعاون عندما شاهد كريم فؤاد طلب تصعيده فورا للفريق الأول عندما كان عمره 17 عاما".

وتابع "المفاوضات مع الأهلي بشأن كريم فؤاد بدأت منذ فترة بسيطة وهي لا تزال في بدايتها".

وأفصح "هناك ناد آخر مصري يريد كريم فؤاد غير الأهلي ولكننا أوقفنا التفاوض معه لحين معرفة ما سيحدث بشأن انتقال اللاعب إلى الفريق الأحمر لأننا نريد تحقيق رغبته".

وأتم حديثه "سعر كريم فؤاد لن يقل عن 15 مليون جنيه وهو سعر بيعه في التعاقد السابق مع إنبي ولن نغالي في الطلبات المالية ولم نحدد سعر بيعه مليوني دولار كما قال البعض".