جدار أولسن المنيع

تألق روبن أولسن حارس السويد وكان كالجدار المنيع الذي لا يمكن اختراقه أمام منتخب إسبانيا وحرمه من هز شباكه.

والتقى منتخب إسبانيا بمنافسه السويد في ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية اليوم الإثنين في إطار الجولة الأولى من يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

بتلك النتيجة تصدر منتخب سلوفاكيا المجموعة مبكرا بثلاث نقاط يليه إسبانيا ثم السويد بنقطة لكل منهما.

فيما يأتي منتخب بولندا رابعا بدون أي نقطة.

واعتمد منتخب إسبانيا في التشكيل الأساسي على ألفارو موراتا كمهاجم وحيد مع مشاركة بيدري ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الماتادور الذي يشارك في بطولة كبرى.

فيما اعتمد منتخب السويد على ثنائي هجومي تكون من ماركوس بيرج وألكسندر إيزاك مع تواجد إيميل فورسبيرج.

ألفارو موراتا يقود هجوم إسبانيا ضد السويد الذي يتسلح بألكسندر إيزاك وماركوس بيرج 🇸🇪🇪🇸#يورو2020 pic.twitter.com/gV7RyzuDAU — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 14, 2021

419 تمريرة لا تكفي يا إسبانيا

شهد الشوط الأول سيطرة تامة على مجرياته من قبل أصحاب الأرض وصنع منتخب إسبانيا التاريخ بكونه أكثر من مرر الكرة تاريخ البطولة خلاله بـ419 تمريرة.

لكن تلك الـ419 تمريرة لم تكن كافية لكتيبة المدرب لويس إنريكي لهز شباك المنتخب الإسكندنافي.

وجاء التهديد الأول في اللقاء بتسديدة من قبل داني أولمو لكنها مرت أعلى المرمى السويدي.

وفي الدقيقة 16 كاد أولمو يسجل هدف التقدم للاروخا لكن رأسيته التي حولها إثر عرضية من كوكي تألق أمامها الحارس السويدي روبن أولسن وشتتها بعيدا.

وسدد كوكي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت إلى خارج الملعب بجوار مرمى السويد بقليل.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول بعد بينية أرسلها جوردي ألبا فشل دفاع السويد في تشتيتها لينفرد موراتا بالمرمى لكنه سدد الكرة بغرابة إلى خارج الملعب في الدقيقة 38.

وكاد المنتخب السويدي يعاقب إسبانيا واستغل ألكسندر إيساك بينية ومر من أيمريك لابورتي وسدد لكن تسديدته ارتطمت بماركوس يورينتي ثم في القائم الأيسر للمرمى وأمسك في النهاية أوناي سيمون بالكرة.

وأطلق داني أولمو تسديدة قوية جديدة تصدى لها روبن أولسن.









































تألق أولسن

بدأ الشوط الثاني بشكل هادئ وسدد موراتا كرة ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 60 لاحت فرصة خطيرة للغاية لمنتخب السويد بعدما تسلم ألكسندر إيساك الكرة وتلاعب بدفاع إسبانيا وأرسل عرضية زاحفة لكن ماركوس بيرج سدد خارج الملعب بغرابة لتضيع فرصة الهدف الأول المحقق.

وأجرى منتخب إسبانيا تبديلين بمشاركة تياجو ألكانتارا وبابلو سارابيا بدلا من رودري وموراتا في الدقيقة 65.

وعقب ثلاث دقائق أجرى منتخب السويد تبديلين هو أيضا بمشاركة روبن كوايسون وفيكتور كلايسون بدلا من ماركوس بيرج وألكسندر إيساك.

لم يكن هناكك أي فرص خطيرة إلى أن توقف اللعب مجددا وأجرى منتخب إسبانيا تبديلين جيرارد مورينو وميكيل أويارزابال بدلا من داني أولمو وفيران توريس.

ورد منتخب السويد بمشاركة إيميل كرافت بدلا من ميكائيل لوستيج.

انحصر اللعب أمام منطقة جزاء السويد وسط سيطرة تامة لمنتخب إسبانيا لكن دون تهديد حقيقي لمرمى روبن أولسن.

وأجرى منتخب السويد تبديلين جديدين بمشاركة بيير بينجتسون وجان ليس كاجوست بدلا من إيميل فروسبيرج وكريستوفر أولسون في الدقيقة 84.

وعقب ثلاث دقائق شارك فابيان رويز بدلا من كوكي في تبديل خامس وأخير لإسبانيا.

وفي الدقيقة 90 تألق روبن أولسن وتصدى لرأسية قوية من جيرارد مورينو.

وبعد ذلك بثلاث دقائق ارتطمت الكرة القادمة من الناحية اليسرى بقدم سارابيا لكن أولسن كان في الموعد وتصدى مجددا.

وحصل منتخب إسبانيا على ركلة ركنية في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع والمقدر بست دقائق.

ولكن لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.