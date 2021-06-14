كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 22:23

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة ضد الزمالك

اختتمت منافسات ربع نهائي كأس مصر لرجال الكرة الطائرة وأسفرت عن تأهل القطبين الأهلي والزمالك.

وتغلب الأهلي على فريق الترسانة بثلاثة أشواط دون مقابل ليضمن تأهل سهل للمربع الذهبي في رحلة الدفاع عن اللقب.

أما فريق الزمالك فنجح في التغلب على الفيوم بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة سهلة يضمن بها التأهل لنصف النهائي.

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وبنفس النتيجة تغلب فريق الاتحاد السكندري على هيليوبوليس ليتأهل إلى المربع الذهبي لمواجهة الأهلي حامل اللقب.

بينما تأهل طلائع الجيش لمواجهة الزمالك بعد التغلب على بتروجيت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقام مباريات نصف النهائي مساء الخميس على صالة هيئة قناة السويس.

بينما تقام المباراة النهائية في السادسة مساء الجمعة على نفس الصالة.

كرة طائرة الأهلي الزمالك
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