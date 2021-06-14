ليفاندوفسكي: خسرنا من الفريق الأضعف في المجموعة

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 22:19

كتب : عبد الرحمن فوزي

روبرت ليفاندوفسكي - بولندا وسلوفاكيا - يورو 2020

يرى روبرت ليفاندوفسكي لاعب منتخب بولندا أن فريقه أصبح في وضعا صعبا، بعد الهزيمة من أمام سلوفاكيا في يورو 2020.

وفاز منتخب سلوفاكيا على بولندا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الخامسة من البطولة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لشبكة تي في بي سبورت: "تعرضنا لبعض الإصابات مؤخرا ولم نتمكن من خوض المباراة بتشكيل مثالي، لكن لم يكن لدينا خيار وعلينا أن نتحمل مسؤولية كيف لعبنا أو بالأحرى كيف لم نلعب، إنها كرة القدم ولا يمكننا اللوم على الإصابات".

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وتعرض ميليك وبيونتيك مهاجما منتخب بولندا للإصابة قبل بداية البطولة.

وتابع "لقد خسرنا أمام الخصم الأسهل نظريا، لذلك نحن في موقف صعب للغاية وسنبذل قصارى جهدنا لتحسينه، نحن بحاجة للتركيز على الأخطاء الفردية التي حدثت لنا مؤخرا حتى لا نطارد النتيجة ونبدأ المباراة من الصفر".

وأضاف "سيطرنا على المباراة بعد هدف التعادل، كان لدينا الاستحواذ وخلقنا بعض الفرص كل شيء كان يشير إننا سنسجل، وفجأة أحبطت البطاقة الحمراء كل خططنا، سجل سكرينيار بين خمسة لاعبين، لكن في هذه البطولة، إذا حدثت مثل تلك الأخطاء لن يغفر المنافسون".

وأتم "نحن نعمل كفريق وكفريق نحتاج إلى المضي قدما في لعبتنا والحصول على نتيجة أفضل منها، نحن نعلم أنها ستكون مهمة صعبة ولكن في اليورو قد يحدث أي شيء وعلينا التعامل مع المباراتين المقبلتين بقناعة أننا سنلعب من أجل التأهل".

فوز منتخب سلوفاكيا وضعه في صدارة المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط قبل مباراة إسبانيا والسويد.

بينما يلعب منتخب بولندا ضد إسبانيا في المباراة المقبلة يوم السبت 19 يونيو على ملعب أوليمبيكو دي إشبيلية في إسبانيا.

ويلتقي منتخب سلوفاكيا مع السويد في المباراة المقبلة يوم الجمعة 18 يونيو على ملعب أفيفا في أيرلندا.

بولندا ليفاندوفسكي يورو 2020
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