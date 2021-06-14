تشكيل كوبا أمريكا - فارجاس يقود هجوم تشيلي أمام الأرجنتين

يقود إدواردو فارجاس هجوم تشيلي أمام الأرجنتين في افتتاح مباريات المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2021.

ويقع منتخبا تشيلي والأرجنتين في المجموعة الأولى التي تضم بجوارهما أوروجواي وبارجواي وبوليفيا.

وجاء تشكيل تشيلي تحت قيادة مارتن لاسارتي كالآتي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

الدفاع: إيوجينيو مينا - جاري ميديل - جويليرمو ماريبان - ماوريسيو إيسلا

الوسط: أرتورو فيدال - جين مينيسيس - إريك بولجار - تشارلز أرانجويز - كارلوس بالاسيوس

الهجوم: إدواردو فارجاس

ويغيب أليكسيس سانشيز عن منتخب بلاده حتى نهاية دور المجموعات على الأقل بسبب تعرضه للإصابة.

وكان سانشيز قد سجل هدف التعادل لتشيلي أمام الأرجنتين الأسبوع الماضي خلال مواجهة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.