غريب: لم يصلنا رد ليفربول بشأن مشاركة صلاح في الأولمبياد.. وسنختار من بين هذه الأسماء

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 21:33

كتب : بسام أبوبكر

محمد صلاح - منتخب مصر

نفى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي التقارير التي تشير إلى رفض نادي ليفربول الإنجليزي لمشاركة محمد صلاح في دورة الألعاب الأولمبية.

وقال شوقي غريب عبر قناة المحور: "لم يصلنا رد نهائي من ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في الأولمبياد سواء بالموافقة أو الرفض".

وأضاف "كما أن اتحاد الكرة لم يبلغنا حتى الآن برفض هذا الطلب".

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وواصل "كما أننا لم نخاطب أي لاعب كبير للانضمام للمنتخب الأولمبي حتى الآن سوى محمد صلاح".

وأشار "عندما يحدث أي شيء جديد في هذا الأمر سيتم إعلامنا بشكل مباشر، وانضمام لصلاح للمنتخب حدث كبير سينشر في كل وسائل الإعلام العالمية حال اتخاذ ليفربول قراره النهائي وعندما يبلغنا النادي الإنجليزي بقراره سنعلن عنه فورا كما سيعلن ليفربول أيضا".

وكشف شوقي غريب: "سنختار الثلاثي الكبير المشارك مع المنتخب في الأولمبياد من بين 8 أسماء وهي، محمد الشناوي – محمد أبو جبل – أيمن أشرف – محمود الونش – أحمد حجازي – طارق حامد – محمد صلاح – محمد النني".

وأتم تصريحاته "لا يوجد ترتيب لانضمام هؤلاء اللاعبين الثمانية لأنني لا أعرف كيف سيكون الموقف يوم 30 يونيو وقت إعلان القائمة، ولا يمكن أن أعلن الترتيب الآن بسبب والجميع جاهز لتمثيل منتخب مصر".

ويعلن منتخب مصر عن قائمة اللاعبين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية يوم 30 يونيو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

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