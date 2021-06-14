تشكيل كوبا أمريكا - ميسي ولاوتارو يقودان هجوم الأرجنتين ضد تشيلي

أعلن ليونيل سكالوني التشكيل الرسمي لمنتخب الأرجنتين لافتتاح مبارياته في كوبا أمريكا ضد تشيلي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة الأرجنتين

ويقود ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز هجوم التانجو أمام تشيلي.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالآتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتييل – لوكاس كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: لياندرو باريديس – رودريجو دي بول – جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس

ويقع منتخبا الأرجنتين وتشيلي في المجموعة الأولى بجوار منتخبات أوروجواي وبارجواي وبوليفيا.

ويتأهل أول أربع منتخبات إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.