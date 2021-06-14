تشكيل كوبا أمريكا - ميسي ولاوتارو يقودان هجوم الأرجنتين ضد تشيلي
الإثنين، 14 يونيو 2021 - 21:29
كتب : FilGoal
أعلن ليونيل سكالوني التشكيل الرسمي لمنتخب الأرجنتين لافتتاح مبارياته في كوبا أمريكا ضد تشيلي.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
ويقود ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز هجوم التانجو أمام تشيلي.
وجاء تشكيل الأرجنتين كالآتي:
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز
خط الدفاع: جونزالو مونتييل – لوكاس كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو
خط الوسط: لياندرو باريديس – رودريجو دي بول – جيوفاني لو سيلسو
خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس
ويقع منتخبا الأرجنتين وتشيلي في المجموعة الأولى بجوار منتخبات أوروجواي وبارجواي وبوليفيا.
ويتأهل أول أربع منتخبات إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.