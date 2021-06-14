تشكيل كوبا أمريكا - ميسي ولاوتارو يقودان هجوم الأرجنتين ضد تشيلي

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 21:29

كتب : FilGoal

منتخب الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالوني التشكيل الرسمي لمنتخب الأرجنتين لافتتاح مبارياته في كوبا أمريكا ضد تشيلي.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

الأرجنتين

ويقود ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز هجوم التانجو أمام تشيلي.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالآتي:

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حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتييل – لوكاس كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: لياندرو باريديس – رودريجو دي بول – جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس

ويقع منتخبا الأرجنتين وتشيلي في المجموعة الأولى بجوار منتخبات أوروجواي وبارجواي وبوليفيا.

ويتأهل أول أربع منتخبات إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

كوبا أمريكا الأرجنتين ليونيل ميسي
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